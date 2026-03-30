Lunes de Ramos, el día que Sergio canta las 40

Sergio Ramos cumple 40 años en este 30 de marzo, Lunes Santo, sin intención alguna de colgar las botas -sigue recibiendo ofertas-, exhibiendo un espectacular estado de forma y justo cuando acaba de entrar ya en la fase final del proceso de compra de un paquete mayoritario de acciones del Sevilla FC

Después del Domingo de Ramos, en este 30 de marzo se celebra... el 'Lunes de Ramos'. El futbolista camero Sergio Ramos cumple la redonda cifra de 40 años más cerca que nunca del Sevilla FC. El club se juega mucho dentro y fuera del campo en los próximos meses y al zaguero le habría gustado aportar en ambas lides. Es sobradamente conocido que lidera, con el apoyo de su hermano René y la supervisión jurídica del abogado Julio Senn -exdirectivo del Real Madrid-, el proceso de compra de la entidad y que eso ha impedido cumplir su deseo de volver a vestir la camiseta blanquirroja en el pasado mercado invernal. Físicamente, desde luego, le queda cuerda para rato. Viéndole entrenar, nadie diría la edad que ha cumplido este Lunes Santo.

Sergio Ramos y Five Eleven Capital entran en la fase final del proceso de compra del Sevilla FC

La auditoría externa encargada por el grupo inversor americano Five Eleven Capital para escudriñar las cuentas del Sevilla FC ya está prácticamente finiquitada desde la semana pasada, lo que no quiere decir que el proceso de compra sea tan inminente como muchos querrían pensar ni todo estaba siendo cuadrado para ser anunciado en Semana Santa -con el Domingo de Ramos dando juego a especulaciones 'peliculeras'-.

Aún queda mucha tela por cortar. Este informe revelará con exactitud la situación económica del club y marcará el precio real de una operación que, si todo marcha según lo previsto, se intentaría cerrar para la última quincena de mayo, según calculan las partes implicadas. Durante los próximos días, los inversores estudiarán los datos de la 'due diligence' para preparar la oferta formal, una propuesta que será valorada por las 'grandes familias': los Castro, los Alés, los Carrión, los Guijarro y... ¿los Del Nido?

Siempre se ha hablado de una cifra que ronda los 450 millones de euros, de la que habría que descontar la deuda real después de tres años seguidos arrojando pérdidas amortiguadas a corto plazo por esos préstamos del fondo CVC y la banca Goldman Sachs que amenazan con altos intereses medioplacistas. No obstante, en ese montante final también tendrá mucho que ver lo que suceda en las nueve jornadas que le quedan a LaLiga, pues descender influiría radicalmente.

Sergio Ramos quiere ayudar al Sevilla FC, dentro y fuera del campo

El presidente, José María del Nido Carrasco, admitió que el camero quería ayudar en el campo y que fue suya la decisión de descartar el fichaje de Sergio Ramos en enero como agente libre, ya que consideraba que era incompatible con este importante proceso de transacción accionarial que está en marcha desde hace meses al entender que sería raro verle en un vestuario con la posibilidad de convertirse en el jefe de su entrenador y de sus compañeros.

Habrá que ver si no hay más intentos, pues el veterano central se mantiene en plena forma y no parece dispuesto a anunciar su retirada después de acumular más de 1.000 partidos en el fútbol profesional entre el Real Madrid (671), la selección española (180), el Sevilla FC (87), el Paris Saint-Germain (54), el CF Monterrey (34) y las categorías inferiores del club nervionense y de la 'Roja'.

En ese millar de encuentros ha sido capaz de celebrar 148 goles, 125 repartidos entre sus distintos clubes y otros 23 con España, y 25 títulos: cinco trofeos de LaLiga, cuatro de la Champions, cuatro de la Supercopa de España, tres de la Supercopa de Europa, dos de la Copas del Rey y cuatro del Mundial de Clubes con el Real Madrid; y dos de la Ligue 1 y uno de la Supercopa de Francia con el PSG; además de las dos veces que ganó la Eurocopa y del Mundial de 2010 que conquistó con la selección.

Fuera del mundo del fútbol, además, 'SR4' ha ido ampliando sus envidiables vitrinas con las máximas condecoraciones que puede recibir un ciudadano a nivel nacional, regional, provincial y local: la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla o el nombramiento como Hijo Predilecto de Camas.

La moda, los caballos y sus conocidos escarceos en el mundo de la música son otras de las pasiones que mueven a Sergio Ramos García, empresario de éxito y laureadísimo futbolista que se mantiene en activo a pesar de haber superado la barrera de los 40 años y de encontrarse sin equipo desde diciembre de 2025. En este tiempo, de hecho ha recibido numerosas propuestas de Europa (AC Milan, sobre todo) y de fuera, especialmente de clubes de Arabia Saudí y de Qatar.