La venta del Sevilla al grupo de Sergio Ramos, vista para sentencia

Este Viernes de Dolores está previsto que finalice la 'due diligence', dando paso a un periodo de reflexión durante la Semana Santa tras el que llegará la oferta definitiva

La 'due diligence', la auditoría externa que ha encargado Five Eleven Capital a KPMG para conocer de forma exhaustiva el estado de la economía del Sevilla FC, ha llegado virtualmente a su fin. Así lo adelanta 'ABC de Sevilla', que sitúa en este Viernes de Dolores el carpetazo definitivo al estudio externo que se ha realizado a los libros de cuentas durante este periodo de exclusividad con que cuenta el fondo liderado por Martín Ink para comprar los paquetes mayoritarios de acciones de la sociedad blanquirroja.

Durante la Semana Santa se producirá la puesta en común, con los datos reales ya sobre la mesa, entre los diferentes actores implicados en el proceso, entre ellos Sergio Ramos como cara visible. Tras este necesario 'impasse', el grupo americano presentará una oferta formal que tendrá que ser valorada por las familias Del Nido, Castro, Alés, Guijarro o Carrión. Muchos dudan de que los 88 millones de euros en que Del Nido Carrasco, actual presidente, sea la cifra con luz y taquígrafos. De eso dependerá la cuantía final y total.

Inicialmente, la vía de Five Eleven Capital se consideraba la más onerosa para las arcas de los Notables que aglutinan casi todos los paquetes por encima del 10%. Según los acuerdos alcanzados en su día, varios de ellos de los denominados de gobierno, deben ir todos a una, por lo que la respuesta ha de ser única. De lo cerca o no que esté de los 450 millones de euros presupuestados dependerá el éxito de unas gestiones que no pasarán de este semestre, según todos los cálculos.

A dos meses del broche... para bien o para mal

Para el mes de mayo (segunda quincena casi seguro) se espera el final del proceso de venta de la mayoría accionarial del Sevilla FC. Para bien o para mal. Aunque las filtraciones son sospechosas, pues suelen aparecer coincidiendo con resultados negativos de la primera plantilla o varapalos en materia de planificación, se desliza que todo marcha viento en popa y que no ha habido retrocesos.

Queda lo más importante (que se ponga encima de la mesa de los Del Nido Benavente, Castro, Guijarro, Alés y Carrión un montante convincente), aunque se antoja improbable que se cierre todo sin conocer el desenlace deportivo de la temporada. Sólo un buen aterrizaje de Luis García Plaza que aleje pronto los fantasmas del descenso allanaría y aclararía el horizonte societario.