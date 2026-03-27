Los dos clubes hispalenses inician su ronda de ofrendas florales

Representantes del Sevilla estuvieron el jueves en Pino Montano, mientras que sus homólogos béticos han hecho lo propio este Viernes de Dolores con La Misión

El Real Betis ha realizado a primera hora de esta tarde una ofrenda floral al Cristo de la Misión en la parroquia de San Antonio María Claret, muy próxima al Estadio Benito Villamarín y que procesionará en la tarde del Viernes de Dolores para dar inicio, con un calendario de hermandades de vísperas cada vez más intenso y cargado, a una nueva Semana grande de la ciudad de Sevilla. Como es habitual, también fuera de la Semana Santa, directivos (el presidente Ángel Haro excusó su presencia por motivos particulares), técnicos y jugadores cumplieron con un trámite tan obligado como tradicional.

Por su parte, el Sevilla FC también ha iniciado este jueves su carrusel de actos protocolarios con las diferentes cofradías del distrito Nervión-San Pablo, que, si bien no con el mismo lujo de detalles, sí se extiende hasta el mismo Sábado Santo, cuando sale a la calle desde El Plantinar la Hermandad del Sol, y prosigue oficiosamente con La Milagrosa este Sábado de Pasión. La primera de las agrupaciones honradas con sendos ramos fue la de Pino Montano, con visita un día antes a la Parroquia de San Isidro Labrador para que, horas antes de mostrarse a su barrio y parte de la ciudad este Viernes de Dolores, tanto Nuestro Padre Jesús de Nazaret como María Santísima del Amor lucieran claveles rojos y blancos, respectivamente.

Una agenda ajetreada en Nervión esta Semana de Pasión

La presencia del Ramón Sánchez-Pizjuán en una zona más cercana al centro de Sevilla y con muchas sedes canónicas en las proximidades hace que el calendario de ofrendas florales se multiplique respecto al Real Betis, que abre y cierra el capítulo de reconocimientos con La Misión. Así las cosas, entre el detalle del jueves para el Viernes de Dolores en Pino Montano y la aparición testimonial el Sábado de Pasión en El Plantinar para no dejar sola a la Hermandad del Sol, la institución blanquirroja rinde honores el Lunes Santo en la Iglesia de San Ignacio de Loyola del Polígono San Pablo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso, San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola.

El Martes Santo será el turno de San Benito, con visita en Luis Montoto a Jesús de la Presentación, el Cristo de la Sangre y la Virgen de la Encarnación. Por último, el clásico doblete del Miércoles Santo, que arranca en la Parroquia de la Concepción Inmaculada para la ofrenda al Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, rematando en la Parroquia de San Bernardo con el Cristo de la Salud y la Virgen del Refugio.