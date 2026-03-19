Brenes se prepara para acoger una nueva jornada de Senderismo

Este municipio sevillano ya se prepara para una nueva jornada de Senderismo, que será una importante oportunidad para que el público general pueda conocer los rincones ocultos de la provincia

Sevilla es, sin lugar a duda, una tierra única para la práctica deportiva. Muchos son los parajes naturales que se encuentran en esta provincia y que hacen que, la actividad física, se vea como un lujo placentero. A todo eso hay que sumarle el buen tiempo habitual en estas fechas, con un sol que invita a salir a la calle y adentrarse a todos esos lugares únicos que esta tierra ofrece. La Diputación de Sevilla, a través de distintos circuitos, realiza importantes jornadas que puedan permitir a las familias ofrecer distintas actividades deportivas, siendo estas oportunidades para adquirir todos esos valores que el deporte tiene.

Uno de los circuitos que permite esto es el de Senderismo. Este Circuito Provincial permite, a través de importantes rutas, el poder adentrarse en lugares totalmente únicos y, en algunos casos, desconocidos para el público sevillano. En muchas ocasiones, es complicado poder vislumbrar las distintas joyas escondidas que la tierra tiene y, en esta ruta de senderismo, lo que se busca es contemplar a las mil maravillas todos esos rincones ocultos.

Este próximo fin de semana, en la localidad de Brenes, se celebrará la tercera jornada de senderismo de este Circuito Provincial. Será este domingo 22 de marzo, siendo la hora del encuentro para la recepción de participantes las 9:30 de la mañana. En este caso, este sendero es denominado "Ruta del Azahar", siendo Brenes una localidad que combina campos agrícolas fértiles con vegetación mediterránea, lo que genera hábitats muy diversos donde conviven aves, mamíferos, anfibios e insectos, convirtiéndolo en un entorno con gran riqueza natural. Según la escala MIDE, esta ruta tiene un tiempo de marcha estimado entre una y tres horas, por lo que es importante el espacio de tiempo para poder disfrutar de este sendero.

En estos circuitos, lo que más gusta al público es el poder vislumbrar elementos arquitectónicos totalmente únicos en la provincia sevillana, aparte de conocer rincones poco comunes. En este caso, este sendero ofrece la posibilidad de conocer la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, la Torre de la Cigüeña y la Ermita de San Sebastián. Aparte de eso, y como elemento auténtico de esta jornada, se podrá ver la Ribera del Guadalquivir, un elemento que le dota de la magia necesaria a la ruta. Sin lugar a duda, una gran oportunidad para poder disfrutar de una jornada familiar acompañada por la actividad física y para conocer bien la provincia de Sevilla.