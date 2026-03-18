Pilas albergará la segunda jornada del primer grupo de Natación de Invierno

Este próximo fin de semana, en la localidad de Pilas, se disputará la segunda jornada del primer grupo de Natación de Invierno, que supondrá una nueva oportunidad para que los jóvenes puedan aprender esos valores que el deporte brinda

Sevilla es uno de esos enclaves de este país que tiene multitud de espacios para que todos los amantes de la actividad física puedan disfrutar de aquello que aman. Muchos son los espacios que permiten que, tanto dentro como fuera de los pabellones, se puedan disfrutar múltiples disciplinas que permiten que todos los miembros de las familias tengan la oportunidad de aprender de todos esos valores que el deporte atrae. La Diputación de Sevilla es una de esas instituciones que vela por que, a través de sus circuitos, se crean grandes oportunidades que permitan a los más pequeños el desarrollar una vida deportiva.

Uno de los circuitos que más adeptos tiene en la provincia sevillana es el de Natación de Invierno. Esta prueba tiene un carácter de promoción, si bien, los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose al reglamento federativo y realizándose la toma de marcas a los jóvenes de la provincia que entrenan durante esta época. El objetivo principal de la actividad no deja de ser el de formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los nadadores. Varias son las jornadas que ya se han celebrado y que han dejado grandes imágenes que quedarán en el recuerdo de los participantes.

En esta ocasión, será el grupo uno el encargado de celebrar su segunda jornada en la localidad de Pilas. El próximo día 22 de marzo, hasta cuatro serán las modalidades que se podrán disfrutar en el Piscina Cubierta Municipal de Pilas, con hasta seis categorías por rango de edad que podrán competir en esta jornada, estando el rango de edad comprendido entre aquellas personas nacidas en el año 2019 y 2007. Para competir, la participación es abierta a nadadores con una Licencia Andaluza en vigor. De esta forma, muchos son los jóvenes que pueden disfrutar de esta cita, que supondrá una enseñanza importante en muchos aspectos vitales en el desarrollo personal de los mismos.

Este grupo se encuentra formado por distintos municipios, Aznalcázar, Pilas, Sanlúcar la Mayor y Gerena. Estos cuatro son los que competirán en esta segunda jornada, comenzando toda la emoción de este deporte a partir de las diez de la mañana, por lo que se podrá vivir una gran mañana en el municipio de Pilas con todo lo que el deporte deja. Una nueva oportunidad para que las familias puedan ir, poco a poco, acercando la actividad física a los más pequeños, todo ello en una disciplina muy dada al disfrute de los jóvenes de la casa gracias a su versatilidad.