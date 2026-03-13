El Cross Nocturno, distinguido por la Innovación en los premios ADOC

La Diputación de Sevilla, gracias al Cross Internacional de Itálica, ha recibido un importante reconocimiento por la prueba nocturna de la misma, lo que le convierte en uno de los referentes para los amantes de esta disciplina

La Diputación de Sevilla es, sin lugar a duda, una institución que se vuelca en protagonizar importantes circuitos para poder hacer disfrutar a muchas familias de todo lo bueno que aporta la actividad física en la vida de los sevillanos. Cada fin de semana, muchos son los municipios de la provincia que disfrutan de todas estas jornadas promovidas por esta institución que, si algo deja claro, es su compromiso en hacer que el deporte se convierta en una importante forma de desarrollo para los más pequeños, con los importantes valores y enseñanzas que este aporta.

Uno de los eventos que, sin lugar a duda, más expectación levanta cada año es el Cross Internacional de Itálica. Esta carrera es capaz de congregar a personas de todas partes del mundo con un objetivo claro, y es el disfrutar de una jornada en un paraje monumental único como es la antigua ciudad romana de Itálica localizada en Santiponce. Además, en cada edición que pasa, se van superando cifras, lo que hace que esta cita se mantenga marcado en rojo en el calendario de los amantes de esta disciplina. Este pasado mes de noviembre, se celebró la edición del pasado año, que permitió vivir un gran día acompañado del deporte.

Además, en 2025, se sucedió una novedad, como fue la celebración del primer Cross Nocturno Largo Mixto, una cita deportiva única que combinó la emoción del atletismo con la magia de la noche. Una velada que permitió ver esta carrera desde un punto de vista jamás visto, dejando importantes estampas que muestran el cariño del público a este Cross Internacional de Itálica. La inauguración de esta modalidad ha servido para ser reconocido en los Premios ADOC, celebrados en Aranda del Duero. Este premio fue recogido por recogido Antonio Ruiz, jefe de servicios del Servicio Técnico de Deportes de Diputación de Sevilla, todo ello en la categoría de Innovación gracias a esta carrera nocturna.

"Por primera vez, el pasado 8 de noviembre se disputó un Cross nocturno. Fue una de las populares de Itálica y reunió a unos mil corredores que, ataviados con frontales, recorrieron el circuito", explicó de esta forma la organización el motivo del premio. Y es que, sin lugar a duda, esta prueba sigue demostrando su carácter innovador año a año y sigue acumulando importantes hazañas. Todo esto se produce cuando, poco a poco, se reinicia el reloj de arena para la celebración del Cross Internacional de Itálica este año que, sin lugar a duda, dejará importantes imágenes.