Dos Hermanas se prepara para acoger la tercera jornada del Circuito Provincial de Atletismo

El municipio de Dos Hermanas se prepara para acoger una nueva jornada de Atletismo, siendo esta una de las disciplinas más queridas entre el público de la provincia sevillana, celebrándose este fin de semana

Sevilla, si algo tiene, es que es una de las cunas de la actividad física. Muchos son los deportistas que aprovechan todos los recursos que esta tierra tiene para poder disfrutar de todo lo bueno que rodea al deporte, con unos valores que muestran la importancia del trabajo y el luchar por los objetivos que uno se marca. Otra cosa no, pero esta provincia tiene muchos lugares únicos que hacen todas estas posibilidades posibles, sumándose a eso a las múltiples opciones para que la familia también le pueda inculcar a los más pequeños todo eso que desprende el deporte. En la Diputación de Sevilla existe el compromiso de poder brindar esas oportunidades a través de los circuitos, con múltiples disciplinas que permiten un gran disfrute.

Una de las disciplinas más queridas es la de Atletismo, que permite que muchos jóvenes puedan adquirir todo lo bueno que el deporte tiene. Esto supone una especialización en el deporte del atletismo mediante la práctica de pruebas de saltos, lanzamientos, carreras y marcha, con adaptaciones que poco a poco van forjando a los futuros atletas. Este corresponde al primer contacto de muchos chicos y chicas con una pista de atletismo.

Este próximo fin de semana se celebrará la tercera jornada del Circuito Provincial de Atletismo. El próximo sábado 21, en la localidad de Dos Hermanas, se podrá disfrutar de la emoción de todo lo que envuelve a esta jornada en el Estadio Manuel Utrilla. Hasta cinco serán las categorías de edad que podrán participar en la misma, quedando la participación limitada a personas nacidas entre 2009 y 2018 que se encuentren empadronadas en alguno de los municipios de la provincia de Sevilla o estén integrados en una entidad con domicilio social en la provincia de Sevilla.

Cabe recordar un aspecto importante, y es que estas jornadas tendrán carácter de promoción, por lo que las respectivas marcas no tendrán validez oficial, algo importante ya que muestra ese compromiso de querer hacer de este circuito un verdadero aprendizaje para los jóvenes que participen en la misma. Las inscripciones se formalizarán a través de la Federación Andaluza de Atletismo, teniendo estas un plazo máximo de inscripción para poder participar en esta tercera jornada a las 14:00h del martes 17 de marzo. Poco a poco, se acerca el momento para que los jóvenes puedan seguir dando grandes pasos hacia todo lo que este deporte atrae y obtengan verdaderas enseñanzas de vida.