Deporte Provincial Sevilla 1x02: Gimnasia Rítmica

Segundo programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', en el que hablamos sobre los circuitos de gimnasia rítmica de la Diputación de Sevilla

Estrenamos un nuevo vídeopodcast en ESTADIO Deportivo de la mano de la Diputación de Sevilla: 'Deporte Provincial Sevilla 360'. Este programa forma parte del programa de difusión del calendario deportivo provincial y ofrece un recorrido sonoro por los principales circuitos, competiciones y eventos deportivos impulsados por la Diputación Provincial de Sevilla. A lo largo de distintos episodios, se abordarán las modalidades deportivas como atletismo, ciclismo, ajedrez o natación, así como grandes citas como los Juegos Deportivos Provinciales o el Cross Internacional de Itálica. El programa combina información técnica, divulgación deportiva y puesta en valor del deporte como herramienta de cohesión social y salud. El programa puede escucharse como podcast en Spotify e ivoox.

En este segundo programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitado a Tamara Muñoz Vera, técnico de deportes de gimnasia rítmica de la Diputación, y Verónica Díaz Fernández, coordinadora del circuito de gimnasia rítmica de la Diputación de Sevilla.

Durante la entrevista ponemos en valor que el circuito sobre esta modalidad deportiva "promueve un paso más entre las escuelas deportivas municipales que habitualmente desarrollan su actividad a través de sistemas de exhibiciones y concentraciones". Existe tanto una "individual como por equipos", desarrollándose "una serie de jornadas clasificatorias que determinan el pase a la gran final provincial".

"Estamos convencidos de que la gimnasia va a seguir creciendo. Tanto a nivel promoción como en nuestro caso. A nivel federativo, las inscripciones no paran de crecer y desde la Diputación se sigue apoyando esta modalidad, por ejemplo, con la financiación completa de los gastos, incluido el desplazamiento de los gimnastas y las gimnastas, que se coordina propiamente desde el Servicio de Deportes de la Diputación. Otro pilar fundamental es el tapiz, que los municipios con un presupuesto más modesto no pueden hacer frente a su compra y, desde la Diputación de Sevilla, se hace anualmente compra de estos tapices, se pone a disposición de los municipios y se cede el uso. Trasladándose a las distintas sedes, independientemente de que no se cuente con este material", señala Tamara Muñoz.

Desde Diputación también ponen en valor la inclusión de niños en un deporte preconcebido como femenino, con la participación esta temporada en el circuito de cinco chicos incluidos, tanto a nivel individual como en conjunto, formándose equipos mixtos sin ningún tipo de problema.

Esta temporada 2025/26, las grandes finales del circuito se disputarán en Arahal el 11 de abril y en Los Palacios el 2 de mayo.