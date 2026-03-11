Villaverde del Río se prepara para acoger la tercera jornada del Circuito Provincial de Bádminton

El municipio sevillano ya se prepara para acoger una nueva jornada del Circuito Provincial de Bádminton, que servirá para llenar de grandes emociones el pabellón

La provincia sevillana ya se prepara para acoger de nuevo toda la emoción de una disciplina muy querida por todo el público, como es la de Bádminton. Este deporte es muy querido en la tierra andaluza, por todos los éxitos que su compatriota Carolina Marín ha traído, convirtiéndola casi en un referente para los más jóvenes que ven a la actividad deportiva como una gran oportunidad para aprender enseñanzas claves para la vida cotidiana. La Diputación de Sevilla se vuelca para hacer que, a través de los Circuitos Provinciales, se puedan hacer grandes jornadas donde todos esos valores sean los que al final acaben reluciendo.

Y, para eso, un deporte que está bien posicionado es el Bádminton. Este circuito, con carácter promocional de la modalidad deportiva de bádminton, tiene un marcado interés en el fomento de la participación en categorías de base, desde categoría sub-11 a sub-19. Este circuito está compuesto de hasta seis jornadas, siendo cinco de ellas competitivas y la última de convivencia y tecnificación. Con esto, se pretende enseñar los importantes aprendizajes que se obtienen a través del bádminton, que combina muchas de las cualidades que se busca a la hora de que los más pequeños puedan practicar algún deporte.

Este fin de semana, el próximo día 15 de marzo, se va a celebrar la tercera jornada de esta disciplina, en este caso en la localidad de Villaverde del Río. Apenas hay que retroceder al pasado día 8 para disfrutar de la emoción que dejó esta prueba en el municipio de La Algaba, que dejó grandes momentos durante su desarrollo. En este caso, la jornada comenzará a las 9:00 y se desarrollará hasta las 16:00, existiendo por lo tanto la posibilidad de que varios sean los partidos que se puedan ver.

Cuatro serán las categorías que tendrán la oportunidad de poder competir, existiendo un importante rango que va desde los nacidos en el año 2017 hasta aquellos que lo han hecho en el año 2008. Las inscripciones se formalizarán directamente con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Bádminton y el plazo máximo de inscripción para la misma es este miércoles 11 de marzo. Por lo tanto, una nueva oportunidad para poder vibrar con un deporte que tanta emoción atrae en el panorama andaluz y, sobre todo, para que los más jóvenes puedan aprender todos los valores que esta disciplina tiene, adquiriendo esas dotes profesionales y de competición que serán únicos para el futuro.