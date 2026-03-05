Dos grupos del Circuito de Natación de Invierno celebrarán sus respectivas jornadas este fin de semana

Los grupos 3 y 4 celebrarán sus jornadas este mismo fin de semana, por lo que varias serán las localidades que podrán disfrutar de esta disciplina

Cuando se acerca el buen tiempo a la ciudad de Sevilla, poco a poco van ganando esas ganas de realizar actividades deportivas. Muchas son las disciplinas que la provincia ofrece, con muchos espacios que hacen posible que se puedan aprovechar a las mil maravillas para que sean muchos los que puedan disfrutar de aquellos deportes que más aman. La Diputación de Sevilla conoce esta necesidad y son varios los circuitos que realiza para que muchas familias puedan disfrutar de todos esos valores que enseña el deporte. Hay algo importante, y es el poder centrarse para que los más pequeños también puedan disfrutar de todo ello.

Una de las disciplinas más queridas es la de Natación de Invierno, un deporte que suele levantar importantes pasiones entre los más pequeños, ya que son muchos los que intentar disfrutar de esta disciplina desde edades muy tempranas. La propia web de la Diputación lo tiene claro, y es que este circuito tiene carácter promocional, participativo y formativo. Los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose al reglamento federativo y realizándose la toma de marcas a los jóvenes de la provincia que entrenan durante esta época. El objetivo principal de la actividad no deja de ser el de formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los nadadores. Para competir, la participación es abierta a nadadores con una Licencia Andaluza en vigor.

En este fin de semana, serán hasta dos grupos los que compitan en Natación de Invierno. En primer lugar, el día 7 de marzo, será el grupo 3 el que compita en la localidad de Mairena del Alcor. Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Alcor, Utrera, El Viso del Alcor y Carmona son las localidades que conforman la misma, dando comienzo esta jornada a las diez de la mañana. Por otro lado, el grupo 4 también celebrará su segunda jornada en estos días, más exactamente el 8 de marzo, a partir de las 17:00. En este caso, las localidades participantes son Alcalá del Río, Constantina, La Rinconada, Lora del Río, Paradas, Sevilla y Brenes.

Dos nuevas oportunidades para que aquellos amantes de esta disciplina puedan disfrutar de grandes jornadas deportivas, sobre todo para aquellos jóvenes que ven una oportunidad única de poder conocer lo mejor de esta actividad en su misma provincia. Hasta seis son las categorías que estarán presentes en esta jornada, estableciendo una franja de edad importante para que sean muchos los jóvenes que participen de la misma, estando este rango conformado entre aquellos nacidos en los años 2007 y 2019.