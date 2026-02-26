Sanlúcar la Mayor vivirá este fin de semana una gran jornada de gimnasia rítmica

El municipio sanluqueño será el encargado de disfrutar este próximo fin de semana de un gran día de una de las disciplinas más queridas en la provincia sevillana, como es la de gimnasia rítmica

Sevilla es, sin lugar a duda, uno de los referentes a la hora de la práctica deportiva. El buen tiempo, junto a importantes espacios, hace que se pueda aprovechar a las mil maravillas para promover un estilo de vida que tenga al deporte como cabeza de cartel. Nunca es tarde para iniciarse en cualquier disciplina, y tampoco se puede decir que sea temprano. Muchos son los niños sevillanos que, desde edades muy tempranas, se inician en este tipo de actividades que les sirve para poder adquirir de la mejor manera todos los valores que el deporte da, y que les servirá para un futuro día a día.

Desde la Diputación de Sevilla, tienen claro que hay que brindarle la oportunidad a todos estos jóvenes para que puedan disfrutar de la disciplina que amen. Entre los varios circuitos que organiza, hay uno que destaca por la cantidad de jóvenes que participan en ella, siendo esta la de Gimnasia Rítmica. Esta modalidad deportiva, en formato competición, promueve un paso más entre las escuelas deportivas municipales que habitualmente desarrollan su actividad a través de sistemas de exhibiciones y concentraciones. Sin lugar a duda, una oportunidad única para poder vivir todo lo que esta disciplina tiene.

Este próximo fin de semana, se vivirán hasta dos jornadas de este Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica. Una de ellas corresponde a la primera jornada, siendo esta la de equipos promoción para las categorías infantil, júnior y sénior. Esta será en horario de tarde y la actividad empezará a las 16:00 con el desfile protocolario. Esta se disputará en el municipio de Sanlúcar la Mayor, más exactamente en el Pabellón Príncipe de Asturias, el próximo 28 de febrero.

Este mismo día, y en esta misma localidad, tendrá lugar la segunda jornada de la categoría individual competición. A partir de las 9:25 de la mañana, dará comienzo esta jornada que, sin lugar a duda, dará la oportunidad a muchos jóvenes de poder disfrutar de la emoción deportiva. En este día, los municipios que competirán serán aquellos que hayan quedado encuadrados en el grupo B, siendo estos La Algaba, La Rinconada, Tomares, Gelves, Sanlúcar la Mayor, Sevilla Azahar, Lora del Río, Castilleja de la Cuesta, Tocina, La Puebla de Cazalla y Umbrete. Todas las categorías estarán presentes en el pabellón, por lo que el intervalo de edad va desde 2020 hasta 2010 y anteriores. Una nueva oportunidad para poder disfrutar de una disciplina única.