Cantillana dará el pistoletazo de salida al Circuito Provincial de Bádminton este fin de semana

Abre sus puertas un nuevo circuito que protagonizarán, durante estas próximas semanas, el deporte en la provincia de Sevilla, como es el de Bádminton, disciplina muy querida por el público

Sevilla vuelve al buen tiempo y, con él, las ganas de volver a la actividad física. Y, para eso, la provincia es única. Muchas son las distintas disciplinas que se pueden practicar en los distintos espacios que ofrece la misma, haciendo que el deporte sea una de las mejores actividades que hacer cuando llega el tiempo soleado en Andalucía. Desde la Diputación de Sevilla, se apuesta por crear espacios donde todas las edades puedan tener la oportunidad de participar y poder vivir una gran jornada deportiva donde hasta los más pequeños puedan sacar una importante enseñanza acerca de los valores deportivos.

Una de las disciplinas que más gusta en esta provincia es la de Bádminton. No es necesario decir la importancia que ha adquirido esta disciplina en estos últimos años, con Carolina Marín como uno de los grandes referentes mundiales de este deporte. Sevilla cuenta con un bonito Circuito Provincial, que hace que este deporte pueda disfrutarse en distintos municipios alrededor de la provincia. El mal tiempo que ha azotado al sur de España ha impedido que hubiese dado comienzo antes este circuito, aunque será este próximo fin de semana cuando finalmente pueda dar su pistoletazo de salida.

Este domingo 22 de febrero, en la localidad de Cantillana, dará comienzo este Circuito Provincial de Bádminton. En el Pabellón Municipal Alcalde José Eduardo Reina Hidalgo, en un horario de 9:00 a 16:00, se darán cita los distintos encuentros que conformen esta cita deportiva que, sin lugar a duda, dará la oportunidad a muchos jóvenes de poder aprender de todos los valores que el deporte brinda. Estas pruebas tienen carácter de promoción, con especial interés en fomentar la participación en categorías de base. Esto hace que el interés se eleve, ya que muchos podrán aprovechar y disfrutar de una gran prueba deportiva con el objetivo de formación y gozo de la misma.

Las inscripciones se formalizarán directamente con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Bádminton y el plazo máximo de inscripción para la misma es este miércoles 17 de febrero a las 14:00. Hasta cuatro serán las categorías que estén presentes en este circuito, estando la edad comprendida entre los años 2017 y 2008. Por lo tanto, gran oportunidad para todos esos jóvenes deportistas para poder practicar el deporte que aman o descubrir una disciplina que tiene una gran acepción entre la comunidad andaluza. Una vez más, Sevilla se muestra como una de las tierras más importantes para la práctica deportiva, con una versatilidad prácticamente envidiable.