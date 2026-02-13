Una nueva fecha para la 5ª jornada del Circuito Provincial de BTT Rally con Gilena como protagonista

La localidad de Gilena será la encargada de acoger la quinta jornada de BTT Rally, que ha vuelto a sufrir un nuevo aplazamiento y se ha fechado para el próximo 7 de marzo

Andalucía es uno de los territorios donde más amor por el ciclismo hay. No es para menos, ya que son muchos los parajes que permiten la realización de este tipo de pruebas, aprovechando al máximo todo tipo de parajes para poder realizar una actividad que deja grandes emociones allá por donde va. La provincia sevillana, en este caso, no iba a ser menos para esta práctica deportiva y trae importantes circuitos que permiten hacer una gran jornada para todos aquellos interesados en disfrutar de este gran deporte. Además, como suele ser habitual en las actividades organizadas por la Diputación de Sevilla, casi todas las edades tienen un hueco importante en la misma.

Y es que, el próximo 7 de marzo, se celebrará la 5ª jornada del Circuito Provincial de BTT Rally. Cabe recordar que esta es una versión más competitiva del ciclismo en bicicleta de montaña practicada en circuitos muy atractivos, habitualmente agrestes, con recorridos sinuosos, exigentes y eminentemente rápidos. Esta jornada tendrá lugar en la localidad sevillana de Gilena. En un principio, esta se tendría que haber celebrado el 25 de enero e, incluso, se llegó a posponer para el 14 de febrero. Finalmente, la situación ha obligado a poner esa fecha. También se pospuso la última jornada que se iba a celebrar en Lebrija, que será el próximo 14 de marzo.

Cabe recordar que, como en anteriores pruebas, hasta doce son las categorías que podrán disfrutar de esta carrera, brindando la posibilidad a un amplio público de poder participar. Para ser más exactos, desde el año 2019 hasta 1951, por lo que el margen es amplio para que los participantes, tantos masculinos como femeninos, puedan disfrutar de esta bonita competencia. Las inscripciones se podrán realizar a través de la web disponible en el apartado de BTT Rally de la Diputación de Sevilla. Estas se pondrán cumplimentar hasta el jueves anterior (inclusive) a la celebración de la prueba. También se podrán realizar in-situ el mismo día de la prueba.

El horario conformado para las distintas jornadas es el siguiente. A las 9:30 de la mañana, darán comienzo las mandas de las categorías de escuelas, donde se aglutinan Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles. A partir de las 11:30, ya será el turno para el Máster 30, 40, 50-60 y Féminas. Por último, a las 12:45, será la categoría Sub-23 y Élite, Junior y Cadete. Por lo tanto, una nueva oportunidad para poder vivir la emoción que esta categoría brinda, y más en un paraje especial como es la naturaleza sevillana.