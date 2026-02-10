La emoción de la Gimnasia Rítmica tendrá su lugar este fin de semana en Carmona

La situación climatológica ha provocado que se tenga que posponer la jornada de Gimnasia Rítmica prevista para este pasado fin de semana, celebrándose este próximo fin de semana

Sevilla es una tierra única para la práctica deportiva, ofreciendo una gran cantidad de vertientes que permiten que se pueda realizar todo tipo de competencias en distintos lugares de la provincia. Muchas veces se suele destacar el aspecto natural de la misma, aunque también es necesario nombrar los distintos pabellones que permiten dotar a la provincia de una capacidad deportiva de prácticamente 360º. Una de ellas es la gimnasia rítmica, que desde hace unas semanas ha visto como se ha marcado el inicio de un nuevo año del Circuito Provincial, que protagonizará grandes escenas hasta el próximo mes de mayo.

Desde el pasado 17 de enero se celebra este circuito de Gimnasia Rítmica. Esta es una modalidad deportiva que promueve un paso más entre las escuelas deportivas municipales que habitualmente desarrollan su actividad a través de sistemas de exhibiciones y concentraciones. En los pasados fines de semana, se celebraron las pruebas correspondientes a la modalidad de Competición, que comprenden las categorías individuales y de conjunto. Ahora queda el turno para la de Promoción, que se disputará tanto por equipos como de conjuntos.

En la web de Deportes de Diputación de Sevilla se pueden consultar las fechas y sedes de las distintas jornadas. Estaba prevista que, este próximo 7 de febrero, se celebrase la modalidad de Equipos en Promoción, aunque se ha acabado posponiendo la misma debido a las circunstancias meteorológicas. Esta iba a tener como protagonista a la localidad de Carmona, dividiéndose tanto en jornada de mañana como de tarde. Sin embargo, la situación actual, con varias borrascas que azotan a la provincia sevillana, han provocado que tuviese que posponerse. Finalmente, la Diputación de Sevilla ha anunciado que se disputará este próximo 14 de febrero.

Cabe recordar que, en esta categoría de equipos en Promoción, podrán participar hasta un máximo de dos equipos por categoría y municipio. El equipo estará formado por dos gimnastas y la suma de sus notas dará la clasificación general. Como otras normativas, también hay que destacar que la clasificación de los equipos que pasarán a la jornada final quedará supeditada a un ranking final que se realizará con la suma total de las dos jornadas de cada categoría. Será obligatoria la participación de las mismas gimnastas que integran el equipo en estas dos jornadas. Por último, se clasificarán ocho equipos por categoría, de modo que en la jornada final participarán un total de 48 equipos, lo que equivale a 96 gimnastas.