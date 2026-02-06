Éxito rotundo de la edición de la Copa Diputación de Sevilla con Mairena del Alcor como protagonista

Gran jornada vivida en la localidad de Mairena del Alcor, que ha sido la encargada de albergar la Copa Diputación de Sevilla, que ha puesto el broche final a un gran año de la disciplina de Campo a Través

La disciplina de Campo a Través es una de las disciplinas más queridas por el público. No es una opinión, ya que los propios participantes suelen mostrarlo. Desde la Diputación de Sevilla muestran su compromiso en poder organizar unas jornadas que brindan grandes emociones dentro del Circuito Provincial. Todo esto en un gran año para esta disciplina a nivel de provincia, ya que son muchos los participantes que se han sumado durante todo este tiempo a las distintas pruebas que han contado con el protagonismo de la entidad anteriormente mencionada. Este pasado fin de semana, se cerró un año mágico, que ha servido para ver grandes escenas que engrandecen el deporte.

En ESTADIO Deportivo, pudimos contar con la presencia de Roi, que es Técnico de Deportes de los Circuitos de Campo a través y Atletismo de la Diputación de Sevilla. "Es un circuito que ya está bastante consolidado y que lleva bastantes años. Entonces, a nivel organizativo, ya hay mucha experiencia, tanto de Diputación como de los municipios (...) Es una forma muy fácil de iniciarse y probar, y a quien le guste desarrollarse o seguir en el ámbito de promoción o seguir en el ámbito competitivo. Pero aquellos que ya tienen una cierta iniciación o ya tienen un cierto nivel; es un circuito donde también hay mucho nivel. Tanto para el que se inicia como para el que tiene un cierto nivel, está muy bien", declaró. Una muestra más del arraigo de la prueba con la provincia.

En esta ocasión, se celebró la Copa Diputación de Sevilla. Una prueba con ciertas particularidades. Esta es una premiación independiente al Circuito Provincial de Campo a Través, consistente en una clasificación por equipos mixtos. La localidad elegida para la misma fue Mairena del Alcor, celebrándose la prueba en el Pinar Espeso.

En cuanto a resultados, el podio del Circuito Provincial general masculino quedó conformado por José Miguel López Caballero, Emanuel Cebrián García y Adrián Sánchez Alcón. En el caso de la femenina, ha quedado compuesto por Lucía Pérez García, Tamara Ortega Fernández y Andrea Chao Tuvino. También cabe recordar que, en esta última fecha, se entregaron las premiaciones del Circuito Provincial, quedando de esta forma una gran jornada de emoción y alegrías entre todos los participantes.

De esta forma, se cierra un periodo único para esta disciplina, con la esperanza de poder repetir algo igual o mejor en los próximos años. Desde la Diputación, el compromiso con el deporte demuestra que se seguirá mimando con cariño a una prueba especial para Sevilla.