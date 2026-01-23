Los protagonistas de la 4ª jornada de Campo a través, contentos: "Hacer una carrera aquí es un privilegio"

Varios fueron los protagonistas de esta cuarta jornada del Circuito provincial de Campo a través, pudiendo destacar en las declaraciones el gran circuito que es este recorrido

El Circuito Provincial de Campo a través, uno de los más atractivos que ofrece la Diputación de Sevilla, ha visto celebrada el pasado 17 de enero su 4ª jornada. Esta fue en un enclave único de la provincia sevillana, como es Alcalá de Guadaíra. Bajo los pies del famoso Puente del Dragón, y con el Castillo de Alcalá de Guadaíra mirando, los distintos participantes han tenido la oportunidad de disfrutar de un terreno único debido a sus condiciones, ya que el embarramiento ha permitido aumentar las condiciones de esta disciplina, algo que los propios corredores reconocen como bueno.

ESTADIO Deportivo estuvo presente en esa cuarta jornada, todo esto en una mañana que contó con la compañía de un sol radiante que hacía animar aún más a todos los corredores que quisiesen disfrutar de esta actividad deportiva. Para medir las sensaciones acerca de esta prueba, Inmaculada Díaz atendió a este medio para poder contarnos su experiencia. "Esta carrera la hemos hecho no a tope, porque tenemos cerca la media de Sevilla y la Maratón, entonces tampoco, el terreno estaba, hay zonas en las que había que ir con cuidado y una mala lesión nos deja fuera del objetivo que tenemos ahora mismo en mente (...) El sitio es precioso, yo además soy de aquí de Alcalá de Guadaira, aunque vivo en San Juan de Aznalfarache, pero yo me crie aquí en Alcalá y este sitio es maravilloso para correr. Hacer una carrera aquí es un privilegio", respondió.

Muchos fueron los que alabaron este circuito y, a pesar de no haber participado como en el caso de Carmen Gutiérrez, no dudó en mostrarse orgullosa del mismo. "Tiene todas las características que tiene que tener un cross. La dureza, la naturaleza, subidas, bajadas, el barro... Es algo natural porque hay muchos cross en los que la charca y el barro se ponen a posteriori y aquí, gracias a la lluvia de estos días, pues le ha dado la guinda del pastel el barro natural y bueno, la dureza de lo que caracteriza al cross", declaró.

Muchos fueron los que no dudaron en lanzar un mensaje para que todas aquellas personas que quieran se puedan animar a participar, siendo una de ellas Mónica Hernández, que no dudó en animar al público. "Si alguien quiere probar por primera vez a correr, el cross es lo mejor, porque el ambiente de estar en la naturaleza es muy diferente al estar en una carrera de asfalto, que son tropecientas personas y que no puedes correr en la salida. Aquí es más aliviado y hay menos gente", finalizó.