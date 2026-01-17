Aznalcázar abrirá el Circuito provincial de Orientación

El próximo 24 de enero dará comienzo una nueva jornada del Circuito Provincial de Orientación; una gran forma de conocer los parajes únicos de la provincia

Sevilla es uno de esos lugares únicos para la actividad física en el medio natural. No es un decir, ya que son muchas las oportunidades que esta tierra ofrece y que hacen especial cualquier oportunidad de poder realizar deporte. Eso lo tienen claro desde la Diputación de Sevilla, que aprovechan para explotar al máximo todos los parajes que esta tierra ofrece. Varios son los circuitos que esta institución ofrece, haciendo que un amplio rango de público pueda presentarse a actividades emocionantes y que hacen vivir una gran experiencia deportiva. Con el nuevo año, comienzan nuevas aventuras, y para ello surge el Circuito Provincial de Orientación.

Este circuito consta de un total de 5 jornadas y presenta un marcado carácter promocional, participativo y formativo; recogiendo también la modalidad competitiva. De esta forma, todos aquellos que participen podrán obtener una formación básica en las técnicas necesarias para la identificación e interpretación de los símbolos cartográficos, así como para el uso de la brújula. Con esto, podrán tener nociones importantes que permitan poder orientarse en el medio natural e iniciarse en la competición del deporte de orientación a nivel provincial.

Existen dos opciones de participación englobadas en distintas categorías de edad. La primera de ellas, la modalidad Abierto, será una modalidad no competitiva, aunque sí cronometrada, destinada a la formación y educación de esta disciplina. La segunda, bajo el nombre de Promoción, si será competitiva y cronometrada y formará parte del ranking del Circuito Provincial de Orientación de este año 2026. Para esta última, estará dirigido para deportistas en calidad tanto de federados como de no en competición individual.

Esta primera jornada del año tendrá lugar el próximo sábado 24 de enero en el espacio natural de la localidad de Aznalcázar. Desde la finca Dehesa Torneo, todos aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una experiencia especial para los amantes de esta disciplina. Los recorridos tendrán distancias entre los 2 KM para los más nóveles y los 6 KM para las categorías senior.

En cuanto a las inscripciones a la misma, los plazos finalizarán los lunes previos a la prueba a las 21:00, por lo que aquellos que lo deseen tendrán hasta el próximo 19 de enero, a la hora anteriormente mencionada, para poder apuntarse. Estas deberán realizarse en la web Control 200, a través del enlace publicado en la web de Deportes de la Diputación de Sevilla, Delegación de la FADO o en la web del club organizador. Las mismas se harán en formato individual.

Para el circuito provincial, la inscripción será gratuita para todos los deportistas menores de 21 años, aplicándose las cuotas de la Liga Provincial de Orientación (FADO) para aquellas personas nacidas a partir del año 2005.