Estepa ya se prepara para acoger la segunda jornada del Circuito de Orientación

El 14 de marzo tendrá lugar una nueva jornada del Circuito Provincial de Orientación, que deja grandes enseñanzas en todas aquellas personas que participan

Sevilla ya se prepara para la llegada de primavera y, con eso, son muchas las ganas de realizar actividad física. Son muchos los parajes que permiten la realización de este tipo de pruebas, aprovechando al máximo todo tipo de parajes para poder realizar una actividad que deja grandes emociones allá por donde va. Aparte de eso, la disponibilidad de espacios es importante, tanto en interior como en exterior, por lo que son muchas las disciplinas que se pueden practicar en esta tierra. Desde la Diputación de Sevilla, existe el compromiso de poder brindar esos circuitos que hacen que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de toda la emoción que el deporte tiene.

El mejor ejemplo de todo esto son los circuitos que la propia institución organiza y que hacen única a esta tierra sevillana. Uno de los circuitos más queridos es el de Orientación. Circuito con carácter promocional que permite dotar a sus participantes de la formación básica en las técnicas necesarias de identificación y significado de los símbolos en mapas, utilización de la brújula, comprensión de las distintas escalas, colores y visibilidad sobre el terreno y, en definitiva, todo aquello necesario para orientarse en el medio natural.

En este caso, en una semana se disputará la segunda jornada de este circuito en el año 2026, en el municipio de Estepa, más exactamente el 14 de marzo. Desde la propia organización lo dejan claro, y es que "el objetivo de este Circuito es promocionar el deporte de Orientación entre todas las personas, con o sin experiencia, sevillanos o foráneos, que conozcan o quieran descubrir el deporte de Orientación". Existen dos opciones de participación englobadas en distintas categorías de edad. La primera de ellas, la modalidad Abierto, será una modalidad no competitiva, aunque sí cronometrada, destinada a la formación y educación de esta disciplina. La segunda, bajo el nombre de Promoción, si será competitiva y cronometrada y formará parte del ranking del Circuito Provincial de Orientación de este año 2026.

El plazo de inscripción será el lunes 9 de marzo a las 21:00 y las inscripciones se tendrán que realizar en el enlace publicado en la web de la Delegación del FADO. También existirá un enlace directo a la plataforma de inscripciones, por lo que muchas son las opciones para que todos aquellos que lo deseen puedan disfrutar de una gran jornada deportiva que brindará, a casi todos los miembros de la familia, unos valores y enseñanzas únicos.