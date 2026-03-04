La Algaba será el escenario de una nueva jornada de bádminton

El municipio sevillano acogerá este próximo 8 de marzo la segunda jornada del Circuito Provincial de Bádminton, uno de los circuitos que más gusta en la provincia

Sevilla ya abre el mes de marzo de la mejor manera posible. El buen tiempo sigue acompañando y, cuando esto pasa, las ganas de hacer deporte aumentan en la provincia andaluza. Muchas son las distintas disciplinas que se pueden practicar en los distintos espacios que ofrece la misma, haciendo que el deporte sea una de las mejores actividades que hacer cuando llega el tiempo soleado en Andalucía. Desde la Diputación de Sevilla, se apuesta por crear espacios donde todas las edades puedan tener la oportunidad de participar y poder vivir una gran jornada deportiva donde hasta los más pequeños puedan sacar una importante enseñanza acerca de los valores deportivos.

Entre todos esos deportes que más gustan en la provincia, se encuentra el bádminton. Es fácil encontrar un ejemplo deportivo para esta disciplina, ya que muy cerca de Sevilla se encuentra la onubense Carolina Marín, que sigue siendo un ejemplo para las generaciones de jóvenes deportistas. Eso hace que, entre la comunidad andaluza, muchos sean los pequeños que se fijan en ella para impulsar un deporte que, gracias a la campeona olímpica, ha ganado importantes adeptos en la comunidad andaluza. Hace unas semanas, el Circuito Provincial dio comienzo en la localidad de Cantillana, convirtiéndose en una gran jornada deportiva para que pudiesen prevalecer los valores de este deporte.

La emoción del bádminton se muda a La Algaba el próximo 8 de marzo. A las 9:00 de la mañana dará comienzo una jornada que promete grandes emociones y, sobre todo, grandes enseñanzas para los más jóvenes. Esta jornada se celebrará en el Pabellón Municipal de Deportes y mantendrá toda su emoción hasta las 16:00. Estas pruebas tienen carácter de promoción, con especial interés en fomentar la participación en categorías de base. Esto hace que el interés se eleve, ya que muchos podrán aprovechar y disfrutar de una gran prueba deportiva con el objetivo de formación y gozo de la misma.

Las inscripciones se formalizarán directamente con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Bádminton y el plazo máximo de inscripción para la misma es este miércoles 3 de marzo a las 14:00. Hasta cuatro serán las categorías que estén presentes en este circuito, estando la edad de participación comprendida entre los nacidos en los años 2017 y 2008. Una oportunidad más que interesante para que los más jóvenes puedan aprender todos los valores que esta disciplina tiene, adquiriendo esas dotes profesionales y de competición que serán únicos para el futuro.