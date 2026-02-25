Carmona se prepara para una gran jornada de atletismo

Este municipio serla la encargada de acoger una nueva jornada de Atletismo, que servirá para que los más jóvenes puedan aprender de todos esos valores y hábitos que da el deporte

La provincia sevillana destaca por muchas cuestiones, apenas es necesario darse una vuelta por sus municipios para descubrir todo lo que tiene. Muchas veces se suele destacar todo lo arquitectónico que tiene la propia ciudad hispalense, aunque son muchos los rincones que hacen totalmente única a esta tierra y que hacen que cualquier actividad pueda convertirse en un lujo al alcance de muy pocos. Si hablamos de la práctica deportiva, todo lo dicho anteriormente se eleva al cuadrado. Varias son las oportunidades que brinda la provincia para poder realizar cualquier tipo de disciplina, tanto en interior como en exterior, debido a la importante cantidad de espacios existentes.

La Diputación de Sevilla se vuelca en hacer que todo lo que esté relacionado con el deporte pueda ser de beneficio para todos los públicos, que no dudan en acudir a las oportunidades de poder disfrutar de este tipo de actividades físicas. Uno de los circuitos que más gusta en la provincia es el de Atletismo, que permite ir forjando a pequeños atletas para que vayan adquiriendo todos los valores que esta disciplina tiene. Esta busca la especialización en el deporte del atletismo mediante la práctica de pruebas de saltos, lanzamientos, carreras y marcha, con adaptaciones que poco a poco van forjando a los futuros atletas. Este, por lo tanto, corresponde al primer contacto de muchos chicos y chicas con una pista de atletismo.

El pasado fin de semana, en la localidad de La Rinconada, dio el pistoletazo de salida a este circuito que acabó en una gran jornada deportiva, con un tiempo que acompañó para que todo se pudiese desarrollar a las mil maravillas. Ahora es el turno de la segunda, que se celebrará el próximo 7 de marzo. Desde las 10:00 de la mañana, el municipio de Carmona podrá disfrutar de toda la emoción que este circuito promete, con muchos jóvenes que buscan ir adecuándose a la disciplina de sus sueños.

Anteriormente, ya hemos destacado la labor pedagógica que esta tiene y es que, para demostrar eso, solo es necesario ver el margen de edad de los pequeños que estarán en la misma. El intervalo va desde el año 2009 hasta el 2018 y, para poder participar, es necesario que se encuentren empadronadas en alguno de los municipios de la provincia de Sevilla o estén integrados en una entidad con domicilio social en la provincia de Sevilla. Las inscripciones se realizarán a través de la Federación Andaluza de Atletismo a través de su propia página web y el plazo máximo de inscripción para poder participar en una jornada será el miércoles anterior a la misma hasta las 14:00 de la tarde. Esta será gratuita y la inscripción se realizará una única vez y esta será válida para todas las jornadas.