Este sábado da comienzo un nuevo año del Circuito Provincial de Atletismo

Sevilla se prepara para uno de los circuitos que más gusta en la provincia, como es el de atletismo. Si por algo se caracteriza esta tierra, es por tener muchas posibilidades para poder desenvolverse en cualquier terreno o ámbito. La cantidad de espacios, tanto interiores como exteriores, que se encuentran hacen que varias sean las disciplinas que pueden realizarse. Existe una ventaja para todas esas pruebas que se realicen en el exterior, ya que el buen tiempo que ya empieza a hacer en Andalucía hace casi obligatorio que se deba aprovechar a la hora de hacer las distintas prácticas.

Varios son los circuitos que están dando su pistoletazo de salida en estos días y, en este caso, el de atletismo lo hará este próximo fin de semana en la localidad de La Rinconada. Será el Estadio Felipe del Valle el encargado de acoger esta prueba que prometerá grandes emociones. La próxima cita será el 7 de marzo en Carmona, siendo esta la segunda jornada de este circuito. Para la tercera, será necesario ir al próximo 21 de marzo, estando la localidad de Dos Hermanas como protagonista. La cuarta será el próximo 11 de abril en la localidad de Osuna, haciendo que quede, para el 25 de abril, el final de este circuito que será en el municipio de Marchena.

La Diputación de Sevilla muestra, una vez más, su implicación en crear espacios de deporte donde los más pequeños puedan ir adquiriendo todos esos valores deportivos necesarios para su futuro. Y esto se muestra con el margen de edad mostrado, ya que la participación se limita para las personas nacidas entre el año 2009 y 2018 que se encuentren empadronadas en alguno de los municipios de la provincia de Sevilla o estén integrados en una entidad con domicilio social en la provincia de Sevilla.

Las inscripciones se realizarán a través de la Federación Andaluza de Atletismo a través de su propia página web y el plazo máximo de inscripción para poder participar en una jornada será el miércoles anterior a la misma hasta las 14:00 de la tarde. Esta será gratuita y la inscripción se realizará una única vez y esta será válida para todas las jornadas. También es importante tener en cuenta que la adscripción a cada prueba se realizará el mismo día de la competición. Una vez realizadas las inscripciones se asignarán los dorsales a los participantes. Una oportunidad más para poder disfrutar de todas estas pruebas deportivas en un escenario idílico como es la provincia sevillana.