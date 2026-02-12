La Rinconada dará el pistoletazo de salida al Circuito Provincial de Atletismo

Apenas quedan días para que dé comienzo el Circuito Provincial de Atletismo, que recorrerá varias sedes en este año 2026 para enseñar los valores deportivos entre los más pequeños

Sevilla es una de las cunas del atletismo. Sus parajes, tanto urbanos como naturales, permiten la realización de todas estas actividades y se potencia gracias a un sistema que busca todo eso. No es complicado ver por las calles de la provincia a muchos corredores que aprovechan todas las cualidades que la tierra ofrece para la práctica deportiva. Una de ellas es el clima, ya que es complicado ver que en la provincia no se disponga de una temperatura agradable, aunque ahora sea complicado encontrarlo. También es favorable las distintas localizaciones disponibles, con un terreno que favorece la experiencia sensorial de la carrera.

Una de las disciplinas que, desde la Diputación de Sevilla, se potencia es la de Atletismo. El próximo 21 de febrero, dará comienzo el Circuito Provincial de la misma, que se centra en la especialización en el deporte del atletismo mediante la práctica de pruebas de saltos, lanzamientos, carreras y marcha, con adaptaciones que poco a poco van forjando a los futuros atletas. Estas jornadas van focalizadas en los más jóvenes que, en muchos casos, tienen su primer acercamiento a las pistas a través de estas. Las mismas tienen carácter de promoción, por lo que las marcas no tienen validez oficial.

La primera sede que acogerá esta jornada será el municipio de La Rinconada. En el Estadio Felipe del Valle, tendrán lugar las distintas disciplinar que se promocionan en esta categoría. Las pruebas convocadas son la de Velocidad, Resistencia, Marcha, Saltos y Lanzamientos. Como ya se ha indicado anteriormente, estas pruebas van dirigidas hacia los más pequeños, estableciéndose una franja de edad entre 2009 y 2018, teniendo que estar los mismos empadronados en alguno de los municipios de la provincia de Sevilla o que estén integrados en una entidad con domicilio social en la provincia de Sevilla.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la web de la Federación Andaluza de Atletismo, siendo el plazo máximo de inscripción para poder participar en una jornada será las 14:00h del martes previo a la celebración de la misma, no admitiéndose ninguna más allá de este. Estas inscripciones son gratuitas y se realizará una única vez y será válida para todas las jornadas. En cuanto a la premiación, se premiará a los tres primeros clasificados por categoría y sexo en cada prueba tras la disputa de la final provincial del circuito, salvo en los relevos mixtos que tendrá carácter participativo.