Regresa por todo lo alto el Circuito Provincial de Natación de Invierno

La modalidad de Natación de invierno regresa más fuerte que nunca, siendo esta una de las más queridas por el público sevillano, y con varias fechas ya conocidas para sus respectivas jornadas

Sevilla se prepara para acoger una disciplina muy querida por el público. La provincia ofrece una variedad deportiva casi única en el país, ya que varias son las competencias en las que destaca y que se pueden hacer tanto fuera como dentro de los pabellones. A todo esto, hay que sumar la gran capacidad de convocatoria que tiene para el público de todas las edades, ya que hasta los más pequeños suelen ser los protagonistas de unas jornadas que suelen mostrar grandes estampas familiares y de unión. Con todos estos condicionantes, poco a poco se acerca un circuito que gusta en la provincia, como es el de Natación.

La modalidad de invierno de Natación es uno de los circuitos más queridos por el público hispalense, al igual que es uno de los deportes más practicados. Esta disciplina suele prometer grandes emociones para todos los allí presentes y que tendrá su inicio en el mes de febrero. El mencionado Circuito Provincial tiene carácter promocional, participativo y formativo. Los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose al reglamento federativo y realizándose la toma de marcas a los jóvenes de la provincia que entrenan durante esta época. El objetivo, sin embargo, es claro. Formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los nadadores.

División en cuatro grupos

Esta modalidad se divide según el ámbito geográfico de las localidades participantes, facilitando la participación de los que forman parte de la competencia.

Grupo 1

Se encuentra compuesto por los municipios de Aznalcázar, Pilas, Sanlúcar la Mayor y Gerena. Estas tendrán sus competencias en la localidad de Pilas los días 22 de febrero y 22 de marzo, celebrándose ambas a partir de las diez de la mañana.

Grupo 2

Las localidades de Alcalá del Río, Constantina, La Rinconada, Lora del Río, Paradas, Sevilla y Brenes forman parte de este grupo. Tanto el 15 de febrero como el 8 de marzo se disputarán las dos jornadas clasificatorias en La Rinconada. Se celebrarán a partir de las diez de la mañana y las cinco de la tarde, respectivamente.

Grupo 3

Están presentes Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Alcor, Utrera, El Viso del Alcor y Carmona. La primera jornada prevista para el 8 de febrero ha quedado pospuesta por la situación climatológica al 15 de febrero. La segunda será el 7 de marzo, siendo esta en Mairena del Alcor. Se disputará a partir de las diez de la mañana.

Grupo 4

Mairena del Aljarafe, La Puebla del Río, Umbrete, Pedrera y Écija son las pertenecientes a este último grupo. Las jornadas clasificatorias tendrán lugar en Pedrera. Aunque haya quedado pospuesta, por motivos climatológicos, la del día 7 de febrero pospuesta al 14 de febrero; la segunda se celebrará el 14 de marzo. Esta segunda será a partir de las cinco de la tarde.