Villaverde del Río será la encargada de abrir el Circuito Provincial de Bádminton

Tras aplazarse la primera jornada en Cantillana, toda la emoción del bádminton se traslada al municipio de Villaverde del Río, donde muchas serán las emociones que se vivirán durante estos próximos meses

Sevilla se sigue preparando para un apasionante año deportivo. No es para menos, ya que son muchos los eventos que convierten a la capital andaluza en uno de los lugares de referencia para la práctica deportiva, con todo lo que eso implica. Varias son las disciplinas que se pueden disfrutar, tanto dentro como fuera de los pabellones, y que hacen a la provincia sevillana un lugar de excepción para todo aquello que tiene que ver con el deporte. En la Diputación de Sevilla, existe un gran compromiso para poder traer todo tipo de circuitos, dando comienzo en estos días uno de vital importancia.

Aunque estaba previsto para el pasado fin de semana, el Circuito Provincial de Bádminton dará el pistoletazo de salida el próximo 8 de febrero, tras haberse aplazado la primera jornada prevista en Cantillana el pasado fin de semana. Varias jornadas serán las que protagonicen estos próximos meses, alrededor de un deporte que en Andalucía ya se ha demostrado mucha gloria, con nombres como el de Carolina Marín muy presente en el imaginario colectivo. El circuito estará compuesto de seis jornadas, cinco jornadas competitivas y una jornada final de convivencia y tecnificación, una gran forma de poder vivir al máximo la pasión que este deporte desprende, haciendo que sea especial y casi único.

En este caso, será la localidad de Villaverde del Río la encargada de comenzar este circuito, más exactamente en el Pabellón Municipal de Deportes. En un horario de 9:00 a 16:00, hasta cinco son las categorías que dividen a los participantes que se animen a probar esta disciplina. Estas pruebas tienen carácter de promoción, con especial interés en fomentar la participación en categorías de base. Esto hace que el interés se eleve, ya que muchos podrán aprovechar y disfrutar de una gran prueba deportiva con el objetivo de formación y gozo de la misma.

Las inscripciones se formalizarán directamente con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Bádminton y el plazo máximo de inscripción es hasta las 14:00 h del miércoles anterior a la disputa de cada jornada. Se entregarán trofeos a las tres primeras personas clasificadas de cada categoría y sexo, en el cómputo total de todas las pruebas competitivas. La entrega de los premios se realizará tras las actividades de tecnificación y torneo promocional de modalidad de dobles de la última jornada.

Una vez más, Sevilla se muestra como una de las tierras más importantes para la práctica deportiva, con una versatilidad prácticamente envidiable.