Deporte Provincial Sevilla 1x01: Campo a través y atletismo

Primer programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', en el que hablamos sobre los Circuitos de Campo a través y Atletismo de la Diputación de Sevilla.

Estrenamos un nuevo vídeopodcast en ESTADIO Deportivo de la mano de la Diputación de Sevilla: 'Deporte Provincial Sevilla 360'. Este programa forma parte del programa de difusión del calendario deportivo provincial y ofrece un recorrido sonoro por los principales circuitos, competiciones y eventos deportivos impulsados por la Diputación Provincial de Sevilla. A lo largo de distintos episodios, se abordarán las modalidades deportivas como atletismo, ciclismo, ajedrez o natación, así como grandes citas como los Juegos Deportivos Provinciales o el Cross Internacional de Itálica. El programa combina información técnica, divulgación deportiva y puesta en valor del deporte como herramienta de cohesión social y salud. El programa puede escucharse como podcast en Spotify e ivoox.

En este primer programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitado a Roi Otero Paz, Técnico de Deportes de los Circuitos de Campo a través y Atletismo de la Diputación, y hablamos también con Jesus Palacios, de la Federación Andaluza de Atletismo; Carmen Gutiérrez, entrenadora; Emanuel Cebrían García, ganador senior masculino en la cuarta jornada del circuito de campo a través; Mónica Hernández Casco, ganadora senior femenina, y Andrea Chao Tuvino, tercera clasificada senior femenina.

Acerca del circuito de campo a través, Roi nos cuenta que se trata de un "circuito que ya está bastante consolidado. Lleva bastantes años. Entonces, a nivel organizativo, ya hay mucha experiencia, tanto de Diputación como de los municipios... Campo a través son cuatro jornadas; ya se ha disputado la cuarta recientemente, como decimos, queda la final, que es la Copa Diputación Sevilla".En cuanto al circuito de atletismo, "es otro circuito muy similar al de campo a través. Tiene ambas perspectivas. El que se quiere iniciar es una oportunidad genial porque es gratuito, hay pruebas muy asequibles para todo el mundo. Es una forma muy fácil de iniciarse y probar, y a quien le guste desarrollarse o seguir en el ámbito de promoción o seguir en el ámbito competitivo. Pero aquellos que ya tienen una cierta iniciación, ya tienen un cierto nivel; es un circuito donde también hay mucho nivel. Tanto para el que se inicia como para el que (6:22) tiene un cierto nivel, está muy bien", señala el Técnico de Deportes de los Circuitos de Campo a través y Atletismo de la Diputación.

También es de destacar que, en cuanto a querer ser sede y parte del circuito, "contar con la colaboración de diputación siempre ayuda. Aportamos medios económicos, materiales... Tiene una ayuda buena. La verdad es que el interés por ser sede es grande... Recibimos más peticiones de las que podemos dar".