Marinaleda se prepara para acoger una gran mañana de senderismo

Tras el éxito de la pasada jornada, los focos pasan a la localidad de Marinaleda, que ya se prepara para acoger una nueva mañana donde la actividad física hace que se viva una gran experiencia

La provincia sevillana ofrece una variedad casi única en el país. Tanto los espacios naturales como interiores que ofrece Sevilla hacen que sean muchos los deportes que se puedan practicar en, prácticamente, cualquier municipio. La Diputación de Sevilla, por su parte, transforma esa actividad deportiva en grandes jornadas donde muchas son las familias que se pueden adscribir, creando recuerdos inolvidables acompañados de las distintas disciplinas deportivas que se pueden practicar en la provincia de Sevilla. Estas jornadas sirven para casi todos los públicos, por lo que todos los amantes de la actividad física pueden vivir la oportunidad de disfrutar junto a un gran público de todos los valores presentes.

En Sevilla, sin lugar a duda, una de las mejores disciplinas para practicar es la de Senderismo. Muchos son los espacios naturales que ofrecen inolvidables vistas y recuerdos, aprovechando al máximo todo lo que la naturaleza ofrece. En estas últimas semanas, el tren de borrascas que ha sufrido el sur de España ha acabado provocando que muchas de estas jornadas tuviesen que posponerse debido a la complejidad de poder realizar las distintas prácticas con total normalidad. Finalmente, Lebrija acabó dando el pistoletazo de salida este pasado fin de semana, siendo esta una gran jornada debido a las buenas temperaturas existentes.

Se estimaba una importante participación en una ruta que dio comienzo a las 10:00 de la mañana. El recorrido, de alrededor, de diez kilómetros, permitió visualizar distintos monumentos, tales como las Ruinas del Castillo, la Parroquia Santa María de la Oliva, la Ermita de la Virgen del Castillo, la Ermita de San Benito, la Casa de la Cultura, la Fachada de antiguo Cabildo y Cilla Municipal y, por último, la Virgen de la Oliva.

Para el próximo 15 de marzo, se espera con ansias el comienzo de la segunda jornada de este Circuito Provincial de Senderismo. En este caso, será la localidad de Marinaleda la encargada de acoger a todos aquellos participantes interesados en disfrutar de esta disciplina. Es una opción muy recomendable para realizar en familia, para quienes se inician en el senderismo o para la práctica de la marcha nórdica. Bien planificada, es una jornada agradable que combina naturaleza, historia y paisaje, y que deja una excelente impresión del entorno natural de Marinaleda. Al final de toda esta jornada, los participantes podrán disfrutar de los distintos establecimientos presentes en la localidad para conocer más de cerca los adentros de este municipio sevillano.