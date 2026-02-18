El primer grupo del Circuito Provincial de Natación dará comienzo en Pilas

La próxima jornada del Circuito Provincial de Natación de Invierno se celebrará en el municipio de Pilas, que será este próximo 22 de febrero, que corresponderá a la del grupo uno

Sevilla es una de las tierras donde más se cuida la actividad deportiva, con muchas opciones para poder disfrutar de todo lo que rodea a la misma. Muchos son los espacios que se encuentran alrededor de la provincia sevillana, haciendo que todo lo que tenga que ver con la actividad física sea fácilmente desarrollable en todos los espacios que tiene la misma. Desde la Diputación de Sevilla, se le da mucha importancia a este aspecto y organiza distintos circuitos con el objetivo de poder hacer que todos los públicos puedan disfrutar de todos los valores que rodea al deporte.

Hace apenas unas semanas, daba comienzo un circuito muy querido por el público sevillano, como es el Circuito Provincial de Natación de Invierno. Tras celebrarse hasta tres jornadas este pasado fin de semana, las correspondientes a los grupos dos, tres y cuatro, ahora le toca al grupo uno, celebrándose esa jornada el próximo 22 de febrero en la localidad de Pilas. En este grupo, se encuentran los municipios de Aznalcázar, Pilas, Sanlúcar la Mayor y Gerena convirtiéndose en una oportunidad excepcional para que los más pequeños puedan aprender de todo lo que rodea a este deporte y de todos los valores que transmite.

Esta comenzará a las diez de la mañana, en la Piscina Cubierta Municipal de Pilas. Hasta seis son las categorías que estarán presentes en esta jornada, estableciendo una franja de edad importante para que sean muchos los jóvenes que participen de la misma, estando este rango conformado entre aquellos nacidos en los años 2007 y 2019. También es importante tener en cuenta que, tal y como anuncia la propia organización en su cartel ilustrativo, las pruebas que tendrán lugar en esta jornada en Pilas, donde están el crol, la espalda y el relevo libre. Este circuito tiene un carácter promocional, participativo y formativo. Los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose al reglamento federativo y realizándose la toma de marcas a los jóvenes de la provincia que entrenan durante esta época. El objetivo principal de la actividad no deja de ser el de formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los nadadores.

Una nueva oportunidad para poder disfrutar de una disciplina que, este pasado fin de semana, ha dejado grandes experiencias allá por donde se ha celebrado. Para poder participar en la misma, al tener de un carácter de Promoción, es obligatorio el obtener una Licencia Andaluza Local, que no implica ser federado.