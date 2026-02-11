Hasta tres jornadas se celebrarán este fin de semana del Circuito Provincial de Natación

Este próximo fin de semana, tras la situación climatológica que ha azotado a la provincia de Sevilla, se vivirán hasta tres jornadas clasificatorias del Circuito Provincial de Natación de invierno

Andalucía es la cuna de muchas disciplinas, que han permitido curtir a grandes deportistas para sus respectivas prácticas deportivas y que, incluso, ha permitido hacer relucir a grandes campeones. Esto no es casualidad, ya que son muchos los parajes que permiten potenciar la actividad física, con importantes espacios tanto dentro como fuera de los pabellones. La provincia de Sevilla, en este caso, no iba a ser menos y son muchas las actividades que hacen que personas de todas las edades puedan tener la oportunidad de disfrutar de la práctica deportiva. Todo ello, con el compromiso de la Diputación de Sevilla, que tiene un salto importante en todas esas actividades.

Uno de los circuitos que más gusta dentro de los Circuitos Provinciales es el de Natación. En su modalidad de invierno, son muchos los jóvenes talentos que surgen en las piscinas de los distintos municipios de Sevilla y que, a través de este Circuito, pueden obtener un aprendizaje. No únicamente en el aspecto deportivo ya que, como versa en la web de la propia Diputación, el objetivo principal de la actividad no deja de ser el de formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los nadadores.

Este fin de semana, son hasta tres las pruebas que se disputarán tras las cancelaciones de los anteriores fines de semana. En el Grupo 2, no ha habido cambio, y la primera jornada de clasificación se disputará este domingo 15 de febrero en la localidad de La Rinconada. Cabe recordar que, en este grupo, se encuentran los municipios de Alcalá del Río, Constantina, La Rinconada, Lora del Río, Paradas, Sevilla y Brenes. Esta comenzará a las diez de la mañana.

En el grupo 3, la situación climatológica obligó a posponer la primera jornada a este fin de semana, ya que en un principio estaba prevista para el 8 de febrero. En el municipio de Arahal, a partir de las 16:30, comenzará esta competencia, que reunirá también a diferentes localidades que conforman la provincia sevillana, como son los casos de la anfitriona junto a Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Alcor, Utrera, El Viso del Alcor y Carmona.

Por último, el grupo 4 disfrutará de su primera jornada clasificatoria este próximo 14 de febrero. Mairena del Aljarafe, La Puebla del Río, Umbrete, Pedrera y Écija serán los municipios que compitan en la misma, todo ello en una jornada que dará comienzo a las 9:30 de la mañana en Coria del Río.