Gilena abre sus puertas al Circuito provincial de BTT Rally

Gilena será el escenario de una nueva prueba de BTT Rally, que prometerá grandes emociones para todos aquellos que se quieran sumar a esa gran jornada

Cuando se habla de deporte, Sevilla adquiere una relevancia significativa. Muchos son los parajes que permiten disfrutar de algo más que una mera actividad física, ya que suele entender como un estilo de vida incluso. Muchas son las disciplinas que se disfrutan en la provincia sevillana, algo que sirve para que esta tierra pueda convertirse una vez más en un auténtico referente deportivo, con muchas vertientes que provocan un gran dinamismo. Esto es algo que convence a los deportistas, que no dudan en acudir a las citas que desde la Diputación de Sevilla ponen a disposición del gran público.

Una de esas disciplinas es el BTT Rally, siendo ésta una de las más queridas por el público, debido a la gran emoción que desprende cada una de sus pruebas. Para aquellos menos entendidos, esta es una versión más competitiva del ciclismo en bicicleta de montaña practicada en circuitos muy atractivos. Estos últimos suelen ser agrestes, con recorridos sinuosos, exigentes y eminentemente rápidos. Todos estos ingredientes son el coctel perfecto para una disciplina que recoge muchos aspectos interesantes en busca de esa práctica y entretenimiento deportivo.

En este caso, este próximo fin de semana tendrá lugar la 5ª jornada del Circuito Provincial de esta disciplina. El próximo domingo 25 de enero se celebrará esta prueba en la localidad sevillana de Gilena, aumentando aún más el atractivo de una gran mañana deportiva. No se pone límites a los corredores, ya que todos aquellos que lo deseen podrán formar parte de esta carrera. Hasta doce son las categorías que sirven para dividir la participación de los corredores, pasando desde categoría Promesa (2018-2019) hasta la categoría Máster 60 (1951-1966). Un amplio rango de edad que permite que ningún amante de esta disciplina pueda quedarse fuera, haciendo elevar aún más la festividad de esa mañana.

Para todas las categorías las inscripciones se formalizarán a través del enlace web habilitado al efecto en el apartado web de la Diputación de Sevilla de BTT Rally. Las inscripciones se formalizarán, en cada una de las jornadas, cumplimentando el correspondiente formulario que permanecerá abierto hasta el jueves anterior (inclusive) a la celebración de la prueba. También se permite la inscripción in-situ el mismo día que se vaya a celebrar la prueba. Infinidad de posibilidades para todos aquellos que se animen a disfrutar de esta jornada deportiva, que recoge mucho de los valores y emociones que desde la propia institución se intenta defender.