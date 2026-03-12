Lebrija acogerá la última jornada del Circuito Provincial de BTT Rally

La localidad sevillana ya se prepara para poner el punto y final a un año lleno de emociones en el Circuito Provincial de BTT Rally

Sevilla es una de esas tierras que si, destaca por alguna cuestión, es por la gran versatilidad que tiene para poder acoger todo tipo de pruebas deportivas. Muchas son las disciplinas que se pueden practicar, tanto en interiores como en exteriores, que permiten tener una vida física y poder aprovechar a las mil maravillas todas esas cualidades que la provincia brinda. A todo esto hay que sumar un aspecto importante, y es el poder disfrutar de todo esto junto a los más pequeños, creando unas grandes jornadas que tienen a la familia como principal protagonista. En la Diputación de Sevilla son conscientes del importante material deportivo que existe en la provincia, y son los encargados de brindar importantes jornadas donde se primen esas experiencias que el deporte tiene.

Uno de estos circuitos es el de BTT Rally. Esta disciplina cabe recordar que es la versión más competitiva del ciclismo en bicicleta de montaña practicada en circuitos muy atractivos, habitualmente agrestes, con recorridos sinuosos, exigentes y eminentemente rápidos. Sin lugar a duda, son muchas las emociones que se viven en estas jornadas, con muchos jóvenes que las ven como una gran oportunidad de estar inmerso en una disciplina que recoge muchas enseñanzas importantes para ellos.

Como toda buena historia, este fin de semana este Circuito Provincial verá su final este año. El 14 de marzo, en la localidad de Lebrija, se celebrará la última jornada de este año que, sin lugar a duda, ha dejado grandes momentos en todos los municipios sevillanos que ha estado. Cabe recordar que, a nivel de participación, no estará restringido el participar por razón alguna. Hasta doce son las categorías que puede competir en esta jornada, extendiéndose desde aquellos nacidos en el año 2019 hasta aquellos nacidos en el año 1951. Sin lugar a duda, una oportunidad única para poder aprender de este deporte.

Las inscripciones se formalizarán a través del enlace web ubicado en el apartado BTT Rally de la Diputación de Sevilla y estarán disponibles hasta el jueves anterior a la prueba, que en este caso será 12 de marzo. Se permitirán inscripciones in-situ el día de la prueba, lo que hace que sean muchas las posibilidades para poder disfrutar de esta gran jornada deportiva. A pesar de que este año ya vea su final en esta disciplina, son muchas las ganas que genera entre el público que practica la misma por lo que ya se espera a que pueda dar comienzo una nueva.