Éxito de la cuarta jornada en Alcalá de Guadaíra del Circuito provincial de Campo a través

La localidad alcalereña vivió el sábado una gran jornada deportiva, que sirvió para que tanto deportistas como familias pudiesen disfrutar de una gran mañana

Alcalá de Guadaira fue testigo de una gran jornada del Circuito Provincial de Campo a través, la cuarta más concretamente, donde muchos fueron los ingredientes que hicieron especial esta prueba. La Diputación de Sevilla volvió a demostrar su compromiso con la celebración de este tipo de pruebas, una muestra más de la importancia en explotar todos los recursos que la tierra sevillana ofrece. No es para menos, ya que las copiosas lluvias de los días anteriores hicieron posible que el terreno estuviese algo embarrado, mejorando más si cabe la experiencia de todos los amantes de este deporte.

El escenario no podía ser más especial, ya que el circuito se encontraba a los pies del famoso Puente del Dragón de la localidad alcalareña. Con el Castillo de Alcalá de Guadaíra mirando, muchos eran los deportistas que se preparaban para esta disciplina. A todo esto, hay que sumarle el buen tiempo a la hora de la celebración de la prueba, ya que el habitual frío dio lugar a un gran sol que sirvió para despertar las ganas de más de uno de los presentes en esta carrera deportiva. A esto hay que añadir la gran presencia de público que asistió al evento, que estuvieron animando a muchos de los corredores, viéndose sobre el terreno a muchas familias o simples interesados que mostraban interés en cada una de las categorías existentes.

Los propios protagonistas del evento eran los que nos mostraban la felicidad por la gran jornada que se estaba desarrollando, donde muchas eran las condiciones que estaban haciendo especial la misma. "Ha salido un día estupendo, es cross de verdad. Cielo despejado, con nubes, pero con sol y el suelo embarrado. Esto es lo que nos gusta a todos del cross. Este circuito es muy duro. Ya en sí, en los años que estaba sin llover, era durillo, ahora está muy duro porque está muy pesado. Pero bueno, pero están disfrutando, se les ve disfrutando" declaró Jesús Palacios, delegado provincial de la Federación Andaluza de Atletismo y que pudo atender a ESTADIO Deportivo en la misma prueba.

Otro de los que compareció ante los micrófonos fue Roi Otero Paz, Técnico de Deportes de la propia Diputación de Sevilla y que no dejó escapar la oportunidad para poder mostrar también su satisfacción por el recorrido. "El entorno es maravilloso, muy verde, con muchas cuestas, cuesta arriba, obstáculos... Es un circuito súper entretenido, distancias asequibles para cualquier persona y el entorno la verdad que es muy bonito. Desde Diputación lo que se intenta es facilitar a los municipios que organizan las pruebas, apoyamos y la intención es que todo el que quiera venir venga y pase un día deportivo y agradable", respondió.

Citamos a todos los lectores a participar en el encuentro en la Jornada Final, la Copa Diputación de Sevilla, que se realizará el sábado 31 de enero en Mairena del Alcor.