Betis - Valencia: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Betis recibe esta tarde al Valencia en partido correspondiente a la jornada 22 del campeonato liguero con el objetivo de ganar para asaltar la quinta plaza ante un rival en racha

El Betis recibe en la tarde de este domingo al Valencia en La Cartuja con la intención de retomar la senda triunfal en LaLiga y aprovechar la oportunidad que le ha brindado el Espanyol de escalar una plaza en la tabla.

Y es que los pericos cayeron ayer contra el Alavés en casa y el Betis tiene al alcance situarse quinto si lleva los tres puntos contra los de Corberán, lo que sería un paso de gigante para coger confianza y mirar hacia arriba en la clasificación.

El triunfo y el pase directo en Europa ha dado alas al Betis

El propio Alavés fue el verdugo de los verdiblancos en la última jornada liguera y provocó un atisbo de crisis subsanado por la brillante clasificación heliopolitana el pasado jueves en la Europa League, en la que firmó su pase directo a octavos tras imponerse por 2-1 al Feyenoord.

Así, con los deberes continentales hechos por ahora, este domingo puede dar un salto en LaLiga y no perder de vista los puestos de Champions.

Betis No Iniciado - Valencia

Enfrente, un Valencia en plena racha positiva, pues ha sumado siete de los últimos nueve puntos disponibles, lo que le ha permitido coger impulso y salir de los puestos de descenso. Sin duda, la visita a La Cartuja es una prueba de fuego para la reacción de los blanquinegros, ahora mismo decimosextos en la tabla clasificatoria tras haber ocupado plazos de descenso.

Betis-Valencia: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Real Betis Balompié con el Valencia, correspondiente a la jornada 22 del campeonato liguero, se disputará en el Estadio de La Cartuja este domingo 1 de febrero de 2026, a partir de las 16:15 horas, por lo que se disputará en la segunda franja de la jornada dominical.

Betis-Valencia: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a valencianistas con heliopolitanos se podrá ver por televisión en plataforma de pago, más concretamente en Movistar+. Como siempre, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Betis-Valencia: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, existe la posibilidad de seguir este duelo liguero en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que suceda sobre el césped de La Cartuja. Tras la conclusión del envite, ED proseguirá con la cobertura del choque con la crónica del encuentro, las palabras de los protagonistas en zona mixta y las notas de los futbolistas heliopolitanos.