Pellegrini responde a las críticas recibidas por el Betis antes del pase directo: "También hay que ser realistas"

Cuestionado sobre las críticas recibidas tras las dos derrotas seguidas, el chileno recordó en qué posición estaba el equipo en las tres competiciones antes de Feyenoord y señaló que, más allá de la ambición, debe haber un equilibrio

En la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Valencia, Manuel Pellegrini fue cuestionado por las críticas recibidas por el equipo después de las derrotas contra el PAOK y el Alavés, silenciadas con la clasificación directa a octavos en la Europa League tras imponerse al Feyenoord.

El técnico respondió con claridad, asegurando que se mantiene ajeno a estas voces y que el equipo está respondiendo perfectamente a lo que se le exige: "Primero hago una reflexión mía, no por lo que ha salido. La verdad es que no estoy al tanto de todo lo que sale en los medios. Trato de ahorrarme una buena cantidad, pero lo he dicho muchas veces".

Recuerda cómo estaba el equipo antes del partido contra el Feyenoord

"Antes de jugar todavía ese partido, ya estábamos clasificados para la ronda siguiente del Europa League, cosa que ya era un buen logro el año pasado, porque además lo habíamos hecho con bastante anticipación. Teníamos la posibilidad de estar entre los ocho primeros, que hubiera sido mejor todavía haberlo hecho. Y se hizo al fondo, pero si no se hubiera hecho, creo que también era una ronda más, que nos pasó el año pasado en la Conference League, supimos sortearle y llegamos hasta el final", apuntó el míster, que indicó que tampoco habría sido un drama haber jugado los dieciseisavos y que están vivos en todas las competiciones.

"Así que tampoco era un drama no estar entre los ocho primeros. Seguíamos vigente en una Copa del Rey, donde todavía estábamos en cuartos de final contra Atlético de Madrid. En la Liga estábamos a dos puntos de un quinto lugar, todavía quedando 51 puntos por jugarse. Era la tercera mejor liga en estos últimos seis años, que nos hemos clasificado siempre para Europa", recordó el míster verdiblanco, que insistió en la ambición del vestuario y en la necesidad de mantener los pies en el suelo.

Pellegrini, claro: "Tampoco hay que salirse de nuestra realidad"

"La ambición interna nuestra ha sido siempre muy alta, la exigencia muy alta, no somos conformistas, pero también hay que tener una cuota de realidad, que tampoco hay que salirse de esa realidad. Y esa es la que yo trato de mantener, sobre todo en los momentos cuando se pierde un partido, porque todos los equipos pierden partidos cuando las actuaciones no son tan buenas", apuntó el míster, que hizo más apreciaciones al respecto.

"También cuando se pierde o se empata, hay partidos en los que tenemos muchas ocasiones y tampoco el equipo juega mal, pero los resultados no siempre se dan de acuerdo a lo que juegan los equipos. Así que hay que tener un equilibrio, yo por lo menos internamente trato de mantenerlo con el plantel. Después también hay todo un show mediático afuera, que cada uno tiene el derecho de llevarlo hacia el lado que estima más conveniente", espetó.