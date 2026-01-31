Una ausencia importante en una sesión con la presencia de Bakambu

Pablo Fornals no se ha ejercitado con sus compañeros durante la mañana previa al Valencia CF, aunque ha estado realizando trabajo en el gimnasio, aunque su presencia mañana es más que discutida

El Real Betis ya se encuentra preparando la semana importantísima que se avecina. El primer paso ya está hecho, como era el de ganar al Feyenoord y conseguir el pase entre los ocho primeros. Ahora queda otros dos importantísimos, como es el poder seguir sumando en LaLiga y alcanzar unas semifinales históricas en la Copa del Rey. Es por ello que, este próximo domingo, La Cartuja ya se engalana para vivir una de sus grandes tardes, en este caso frente al Valencia CF. Muchas son las ganas que alberga la afición bética de poder pasar este maratón de la mejor manera posible, y el equipo ya se concentra en ello.

Muchos son los motivos que, durante todos estos años, ha dado Manuel Pellegrini para creer. El pasado jueves, de hecho, se cerró la clasificación entre los ocho primeros de la Europa League, habiendo cosechado solamente una derrota, que se dice muy pronto. El equipo ya es uno de los favoritos para alzarse con el título y, encima, cuenta con la ventaja de seguir vivo en todo. Hasta tres son las competiciones que ilusionan dentro de la plantilla, y eso es uno de los máximos exponentes del crecimiento de la entidad. El sueño, por lo tanto, busca seguir vivo.

En la sesión de hoy, previo al duelo frente al Valencia CF, no se ha visto entrenar a un hombre primordial en el Betis, como es Pablo Fornals. El castellonense es uno de los fijos en los esquemas del técnico chileno y su ausencia provoca cierta preocupación en el beticismo, más si cabe con el vendaval de lesiones. Sin embargo, desde el club confirman que ha estado ejercitándose en el gimnasio, por lo que no debería de ser algo más allá. También es normal de un jugador que juega casi todo y, en este momento de la temporada, todo esfuerzo hay que medirlo.

Tampoco han estado presentes hasta siete nombres más, como Junior, Bellerín, Lo Celso, Isco, Amrabat, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández. Uno de los que si lo ha hecho es el delantero congoleño Bakambu, cuyo futuro está en el aire, más si cabe tras la confirmación de Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, de que es uno de los nombres querido por los asturianos. Ya queda poco para cerrar el mercado de fichajes, algo menos de tres días. Es por ello, que cualquier noticia en la sesión, puede ser clave.