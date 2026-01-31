'Plan B' del Betis para reforzar la delantera si no se marcha Bakambu

Manu Fajardo pretende formar un delantero contrastado y de rendimiento inmediato, pero si finalmente no hay salidas arriba maneja una alternativa para dotar de fondo de armario a Pellegrini en ataque

La dirección deportiva del Betis ha establecido como prioridad para este mercado reforzar la vanguardia con el fichaje de un delantero y se emplea a fondo en la recta final del mercado para cumplir con este objetivo.

El problema radica como viene informando esta redacción en que en el club estiman necesario sellar antes una salida, preferentemente la de Bakambu, para poder traer a un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández, del verdadero deseo de Pellegrini.

Sin embargo, el adiós del congoleño, con contrato hasta final de curso, se ha complicado pese a que cuenta con numerosos pretendientes, pues le ha comunicado a la entidad que prefiere quedarse por sus circunstancias personales. Su mujer está embarazada y no le gustaría marcharse a otro destino con todo lo que implicaría en este sentido; como mucho, se quedaría en España, donde Oviedo y Alavés y, en menor medida, el Girona han llamado a su puerta y la del Betis -también están interesados Genoa, Internacional de Porto Alegre y dos clubes de Arabia Saudí-.

Ante esta situación, el Betis también trabaja en las últimas horas de mercado con la hipótesis de que no haya salidas en ataque y la posibilidad de fichar un delantero pese a esta circunstancia. Eso, sí, como apunta ABC, el perfil del ariete sería diferente al que recalaría si finalmente Bakambu aceptara alguna de las ofertas que maneja.

El perfil delantero que firmaría si no se va Bakambu

De esa manera, con la permanencia del africano, Manu Fajardo se lanzaría por un delantero joven con proyección con vistas al presente pero, sobre todom al futuro. Su rol sería más complementar el ataque para dotar de fondo de armario a Pellegrini que para competir de tú a tú con Cucho Hernández. Lógicamente, esta apuesta supondría un desembolso mucho menor y podría cuadrar en las cuentas sin deshacerse de la elevada ficha de Bakambu, si bien dista de ser la opción predilecta de Pellegrini.

El míster, que ya recordado en un sinfín ocasiones que necesita refuerzos y no nombres que mejoren lo que ya hay, ha pedido un delantero experimentado y contrastado que ofrezca rendimiento inmediato, pero esto solo sería posible si se marchara el internacional con la República Democrática del Congo.

Por ende, hasta el último momento, habrá dos escenarios posibles a expensas de lo que ocurra con Bakambu y es posible que llegue un ariete pase lo que pase con el africano, por lo que todavía queda tela mucho por cortar en esta ventana en clave verdiblanca.