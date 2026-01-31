Real Oviedo - Girona, en directo el partido de la jornada 22 de LaLiga en vivo online

Un renacido Girona de Míchel viaja hasta el Carlos Tartiere para enfrentar al Real Oviedo de Almada, colista y sin tendencia a salir del pozo. La jornada 22 de LaLiga trae consigo un partido donde los catalanes pueden terminar de despegarse del descenso, mientras que los asturianos pueden firmar una debacle absoluta con una tercera derrota consecutiva

El conjunto carbayón llega a la cita como colista en LaLiga. Con tan solo 13 puntos obtenidos en 2 victorias, 7 empates y 12 derrotas, tienen la salvación a 9 puntos. El equipo de Almada necesita una victoria urgente para no terminar de hundirse en el pozo

Por su parte, el equipo de Míchel ha encontrado por fin el rumbo competitivo. Tras una primera mitad inmerso en los puestos de descenso, la suma de victorias le ha llevado hasta la mitad de la tabla con unos sólidos 25 puntos y un colchón de 4 puntos antes de caer a la zona roja

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Carlos Tartiere , hogar del Real Oviedo, que cuenta con una capacidad para más de 30.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Javier Alberola , que contará con Óliver de la Fuente en el VAR

Este gran Real Oviedo - Girona será el primer encuentro de un sábado que verá disputarse tres partidos más, los cuales serán narrados minuto a minuto en ESTADIO Deportivo

Los partidos del sábado en la jornada 22 de LaLiga abren con un poco previsible e igualado Real Oviedo - Girona. A pesar de llegar en dinámicas totalmente dispares, mucho más positiva para el conjunto catalán, la mejoría rojiblanca corresponde a las últimas semanas, no estando aún consolidado el proyecto de Míchel para pensar en una cómoda salvación. Por su parte, Almada no consigue remontar la situación del club carbayón y encadena varios partidos sin conocer la victoria, situándose el colista de Primera división.

A la hora del almuerzo dos equipos se juegan el cambio en su temporada. El Girona quiere mantener la tendencia positiva para permitirse dejar de mirar hacia abajo, mientras que, el Real Oviedo, necesita una victoria a la desesperada, más en casa, si quiere no hundirse del todo y empezar a ver la salvación como una utopía.

Así llega el Real Oviedo

El mes de enero empezó bastante bien para el Real Oviedo, con empates ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, y el Real Betis en Asturias. Pero aquella ilusión que dio la llegada de Almada se ha ido diluyendo con las derrotas ante Osasuna y Barcelona, en las últimas dos jornadas.

Desde el 30 de septiembre que el conjunto carbayón no gana en LaLiga. Aquel día asaltaron al Valencia en Mestalla remontando con 1 a 2 final. Esa fue la segunda victoria en liga, tras superar a la Real Sociedad en la jornada 3. Con 2 victorias, 7 empates y 12 derrotas, el recién ascendido suma 13 puntos, siendo colista y a 9 puntos de la salvación, marcada por el Getafe.

Así llega el Girona

Cuando la afición gerundense despidió el 2025, ni en sus mejores deseos se esperaban un arranque así del nuevo año. El Girona encadena cuatro partidos sin perder, habiendo iniciado el mes con tres victorias consecutivas. Un empate ante el Getafe en la última jornada ha arruinado la racha de triunfos.

Con este giro de guion, el equipo de Míchel deja de estar entre los serios candidatos al descenso, pero todavía no se pueden relajar. El primer puesto marcado en rojo se encuentra a tan solo 4 puntos, un par de jornadas malas y se desmorona todo lo conseguido hasta ahora. Y en partidos como el del Carlos Tartiere, una derrota da un golpe anímico superior a la pérdida de puntos.

Con 6 victorias, 7 empates y 8 derrotas, el Girona ha alcanzado los 25 puntos para situarse en la décima posición, justo en la mitad de tabla, donde los puestos europeos no quedan tan lejanos, a 7 puntos se encuentra el Real Betis.

El transcurso de LaLiga provoca que cada partido sea más importante que el anterior, más aún para un equipo que es colista, y otro que ha permanecido toda la primera vuelta en puestos de descenso. En esta jornada 22, Real Oviedo y Girona se juegan una carga moral positiva muy necesaria para afrontar los últimos meses de campeonato.