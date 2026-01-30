Míchel confirma la salida definitiva de Livakovic y destaca cuatro regresos ante el Oviedo

El técnico del Girona, en la previa del partido contra el Oviedo, informó que el portero croata saldrá de manera inminente y actualizó las novedades en la convocatoria, donde siguen siendo baja jugadores como Juan Carlos, Portu, Van de Beek, Artero y Ounahi

El Girona visitará al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en un partido que dará comienzo a las 14:00 horas. Por ello, Míchel, como viene siendo habitual, ha comparecido en rueda de prensa para valorar cómo llega su equipo al encuentro contra los de Guillermo Almada. Entre otros temas, el técnico ha confirmado la salida de Livakovic, que podrá rumbo al Dinamo de Zagreb, dejando espacio en la plantilla a un Ter Stegen que ya debutó contra el Getafe. Además, jugadores como Juan Carlos y Portu serán de nuevo baja en la convocatoria del conjunto catalán.

Míchel apunta a un objetivo en el mercado de fichajes del Girona

Míchel ha destacado en rueda de prensa que el encuentro de mañana ante el Oviedo no será "definitivo": Es un partido más, queda mucho. No es una final. Todos los partidos son importantes y para el Oviedo, también. Pero no es una final. Es un partido importante y queremos seguir con las mismas sensaciones que ha transmitido el equipo últimamente. Queremos ser un equipo que tenga sentimiento de pertenencia y energía. Es lo que necesitamos para seguir haciendo las cosas bien y seguir dando la mejor versión. Este partido no será definitivo para nadie, ni para ellos ni para nadie".

Por otra parte, Míchel ha explicado la dificultad de ganar a domicilio en LaLiga y el objetivo del Girona en el mercado de fichajes: "Ganar fuera es muy difícil, ya lo sabemos. Pero el equipo ha hecho las cosas muy bien fuera y queremos seguir de la misma manera. Más allá del resultado es la sensación porque el otro día, ante el Getafe, lo hicimos bien. En el lateral zurdo puede ser la situación de encontrar un nuevo fichaje, pero sabemos la dificultad del mercado. Hemos de entender la situación económica del club y las posibilidades de mejorar la plantilla. No es fácil. Hemos mejorado mucho la plantilla con los tres fichajes. Si hay una oportunidad de mercado intentaremos aprovecharla, pero la sensación es que será difícil. Solo estoy atento a la plantilla que ahora mismo hemos formado".

Míchel explica qué espera del Oviedo de Guillermo Almada

Además, Míchel ha hablado sobre las últimas actuaciones del Oviedo: "Ha mejorado mucho en las últimas jornadas a nivel de presión y tener oportunidades de gol. Contra el Barça me encantó su primera parte. Después del 1-0 les costó más. Ante Osasuna pudo suceder cualquier cosa. No han tenido los resultados, pero están en un momento que crecen como equipo. En estas situaciones siempre necesitas un resultado positivo, pero le veo un equipo muy competitivo. Tendremos que dar nuestra mejor versión. Es un equipo que ha crecido mucho y que será muy difícil ganar si no tenemos la mentalidad de competir cada balón".

Por último, Míchel informó de las novedades en la convocatoria y la situación de Livakovic: "Siguen de baja Juan Carlos, Portu, Van de Beek, Artero y Ounahi. El resto están todos bien. Hemos recuperado a Abel Ruiz, Stuani y Witsel. Arnau también volverá tras sanción. Se ha ido Livakovic ya y el resto están todos disponibles. No hemos tenido ningún problema con él. El problema fue cuando solo estaba Gazzaniga disponible. Pero ahora mismo no. Livakovic no era un problema para nosotros, pero lo mejor para él era su salida. Para nosotros también porque tener a un jugador que no estaba a gusto y no quería jugar aquí..."