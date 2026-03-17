Tsygankov se gana a pulso la confianza de Míchel: los datos de un líder en el trabajo y esfuerzo del Girona

El futbolista ucraniano es el que mayor capacidad de sacrificio físico tiene del equipo catalán, según los datos recogidos desde la jornada 26 a la 28. Buena prueba de ello fueron los 12.493 metros que registró en el encuentro ante el Barcelona, siendo la cifra más alta del duelo que se disputó en Montilivi

Viktor Tsygankov se encuentra disputando su cuarta temporada en el Girona. Desde entonces, el ucraniano se ha ido haciendo con un hueco en el once inicial, fruto del trabajo y lo que le aporta a Míchel, tanto en la parcela ofensiva como defensiva. En este sentido, el ex del Dinamo de Kiev ha logrado ser el jugador con mayor capacidad de sacrificio físico del equipo, liderando unos datos en un futbolista que cubre más zonas de ataques. De esta manera, uno de los registros que más ha llamado la atención es el de la distancia que recorrió en el encuentro ante el Barcelona del pasado 16 de febrero, con un total de 12.493 metros, siendo el que más de dicho choque.

Tsygankov, un todoterreno en la defensa y el ataque del Girona

Tsygankov viene de ser uno de los jugadores claves en la victoria del Girona frente al Athletic Club en Montilivi del pasado sábado. El ucraniano, que fue titular y disputó todo el encuentro, logró dos asistencias que fueron determinantes para que los de Míchel se llevasen los tres puntos. Además, ya son seis tantos y cuatro pases de gol en lo que llevamos de temporada, tanto en LaLiga EA Sports como en la Copa del Rey, siendo un fijo en el esquema del técnico madrileño. Por otro lado, el ex del Dinamo de Kiev se ha ganado a pulso la confianza del entrenador del equipo catalán, por un esfuerzo y trabajo que le han llevado a ser el jugador con mayor sacrificio físico de la plantilla, según los datos recogidos desde la jornada 16 a la 28 del campeonato doméstico. Además, los informes del futbolista de 28 años reflejan su compromiso partido tras partidos con la entidad rojiblanca.

En este sentido, Tsygankov alcanzó una distancia total de 12.493 metros en el choque contra el Barcelona del pasado 16 de febrero, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, superando los datos de cualquier otro jugador, incluso los de la parcela defensiva. No obstante, el ucraniano logró, ante el Celta, los 2.932 metros de High Metabolic Load Distance (HMLD), métrica que mide el gasto energético real dereivado de aceleraciones, deceleraciones y desplazamientos de alta velocidad. Además, el futbolista del Girona dejó , frente a los de Claudio Giráldez, un pico de hasta 78 acciones de frenado, que, por su parte, se encarga de medir el esfuerzo por cerrar espacio.

Tsygankov, con un futuro pendiente de resolver al Girona

Las actuaciones de Tsygankov con el Girona podrían dejar claras las intenciones por parte de la dirección deportiva de prolongar el contrato del ucraniano más allá de 2027. Además, el jugador de 28 años está muy cerca de alcanzar los datos que registró en la temporada 2023/2024, con ocho goles y siete asistencias en LaLiga EA Sports, a diferencia de los actuales, con cinco y cuatro, respectivamente, a falta de 10 jornadas para el final del campeonato doméstico. El futuro del ex del Dinamo de Kiev apunta a ser uno de los temas de los próximos meses del club, ya que el jugador podría tener ofertas de otros equipos dado el rendimiento que está mostrando con Míchel.