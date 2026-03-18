El futuro de Míchel, en el aire: sin renovación con el Girona

El Girona FC quiere renovar a Míchel Sánchez, pero el técnico aún no ha tomado una decisión sobre su continuidad más allá del 30 de junio. Con el interés de varios clubes europeos y la permanencia aún en juego, el futuro del entrenador queda en el aire mientras el tiempo pasa

El Girona se enfrenta a un escenario de incertidumbre que va más allá de lo deportivo. A falta de pocas jornadas para el final de la temporada, la continuidad de Míchel Sánchez sigue sin resolverse, a pesar de que el club ya le ha trasladado su deseo firme de ampliar su contrato.

El técnico madrileño finaliza su vínculo el próximo 30 de junio y, a día de hoy, no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. La situación mantiene en alerta tanto a la directiva como a una parte importante de la afición, consciente de que el entrenador ha sido una figura clave en el crecimiento reciente del equipo.

Un proyecto consolidado, pero pendiente de su líder

El contexto actual no es el más sencillo para abordar una renovación. El Girona atraviesa una fase decisiva de la temporada, con la permanencia aún en juego, y todas las partes han acordado priorizar el rendimiento deportivo antes de retomar las negociaciones. Una decisión que, aunque lógica, está alargando la incertidumbre.

Desde el club lo tienen claro: quieren que Míchel continúe. La confianza en el técnico es total, hasta el punto de considerar que su continuidad depende exclusivamente de su propia voluntad, como señala As.

Sin avances, de momento

Sin embargo, la falta de avances empieza a generar inquietud. Las conversaciones están actualmente paralizadas y, aunque no se considera una situación de bloqueo, el paso del tiempo juega en contra. Cada semana sin noticias alimenta la sensación de que el ciclo podría estar acercándose a su final.

Además, el hecho de que Míchel pueda negociar libremente con otros clubes al encontrarse en los últimos meses de contrato añade un elemento de presión adicional. El Girona quiere renovar, pero el silencio del técnico mantiene todo en suspenso.

El mercado aprieta desde fuera

Por otro lado, el trabajo de Míchel en el Girona no ha pasado desapercibido y varios equipos de LaLiga, la Bundesliga y la Premier League siguen de cerca su situación. Especialmente atractiva resulta la posibilidad de dar el salto a una liga como la inglesa, un desafío que seduce al entrenador.

A sus 50 años, el técnico se encuentra en un momento clave de su carrera, con la opción de continuar en un entorno que conoce y donde es valorado, o asumir un nuevo reto con mayores exigencias.

Un legado difícil de igualar

Desde su llegada al Girona en la temporada 2021/22, con el equipo en Segunda división, Míchel ha sido el arquitecto del crecimiento deportivo del club. Logró el ascenso a Primera y llevó al equipo a alcanzar cotas históricas, como la clasificación para la Champions League.

Incluso en temporadas más irregulares, el Girona ha mantenido su identidad competitiva y ha logrado sostenerse en la élite, cumpliendo con el objetivo prioritario de la permanencia. Su figura ha trascendido lo deportivo para convertirse en un símbolo del proyecto.

La postura del club: confianza total

Desde la directiva, el mensaje es claro y constante. El presidente, Delfí Geli, ha reiterado públicamente su deseo de que el entrenador continúe. “Queremos que siga, estamos encantados con él. Esto es un proyecto y él forma parte de él”, aseguró recientemente.

El club no contempla otro escenario que no pase por su renovación, aunque es consciente de que la decisión final no depende de ellos.

Una decisión marcada por el momento deportivo

De momento, el propio Míchel ha optado por aplazar cualquier decisión. El técnico prefiere centrarse en el presente inmediato y en cerrar la temporada con los objetivos cumplidos antes de abordar su futuro. Una postura que refleja su compromiso con el equipo, pero que también retrasa una resolución que se antoja clave para la planificación del próximo curso.

El Girona sabe que tiene una oferta sobre la mesa y que el entrenador tiene la puerta abierta para continuar. Pero también es consciente de que el mercado aprieta y que el tiempo juega un papel determinante.

El futuro de Míchel se resolverá en las próximas semanas, probablemente una vez se haya asegurado la permanencia. Hasta entonces, la incertidumbre seguirá marcando el día a día en Montilivi, mientras se planea la próxima temporada.