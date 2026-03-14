Míchel: "Vi un equipo competitivo en todas las facetas"

El entrenador del Girona se mostró pletórico tras la victoria de su equipo ante el Girona, aunque prefiere apostar por la cautela hasta final de curso

El Girona logró una victoria clave ante el Athletic Club en casa para dar un golpe sobre la mesa y dejar atrás la lucha por la permanencia, empezando a tantear otros objetivos que eran impensables al comienzo de curso. Míchel, no obstante, prefiere vivir con calma el día a día y solo piensa en la salvación tras una importante y merecida victoria ante el Athletic Club en casa, que refuerza el ánimo y las sensaciones del Girona de cara a un final de curso que promete ser apasionante para el conjunto de Montilivi que se coloca, a falta del que se siga desarrollando la jornada 28 de LaLiga, a 6 puntos de Europa.

Victoria y moral del Girona de cara a la tramo final de temporada tras derrotar al Athletic Club

"Estoy muy feliz. Partido muy importante y la victoria es increíble. Hicimos un partidazo. Tres puntos muy importantes, portería a cero... muchas cosas positivas. Gazzaniga hizo dos paradas muy importantes que si hubiesen entrado habría cambiado el partido. Nos hizo estar más tranquilos porque cuando le necesitamos estuvo ahí. En líneas generales, el partido fue muy bueno. Defendimos cuando debimos defender. El Athletic tuvo sus opciones y la victoria no digo que sea muy merecida, pero sí estoy feliz porque vi un equipo competitivo en todas las facetas. Generamos ocasiones para hacer goles, nos generaron y sufrimos, pero salió todo de cara."

Actuación de Ounahi frente al Athletic Club e importancia para el Girona

"Cuando pone el talento al servicio del equipo es algo impresionante. Entiende los espacios, cuándo hay que dársela al compañero... es un jugador con ritmo y capacidad mental de solucionar problemas increíble. No está aún a su mejor nivel. A nivel físico nos puede dar más y tener más continuidad, pero tiene una clarividencia increíble. Puede solucionar problemas en pocos toques. Tiene todos los registros ofensivos. Esperemos que esté los 10 partidos que quedan sano y podamos competir con él porque es importantísimo".

Objetivo del Girona hasta final de temporada y percepción de Míchel

"Hoy me iré a cenar con mi mujer más feliz, pero no más tranquilo. Estamos a ocho puntos de la salvación. Creo que con 42 estaremos cerca del objetivo. Pero queda un mundo, diez partidos y debemos seguir peleando. La necesidad es para todos los equipos la misma. Nuestro objetivo es consolidar al Girona en Primera. Necesitamos tener ese objetivo prioritario".