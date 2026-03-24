El problema muscular de Echeverri que pone en duda su presencia contra el Villarreal

El futbolista del Girona sufrió una lesión en el tobillo en el encuentro del pasado sábado frente a Osasuna, por lo que su participación en el choque contra los de Marcelino es una incógnita a falta de casi dos semanas para el choque de Montilivi

Claudio Echeverri hizo saltar las alarmas por una lesión en el tobillo durante el encuentro del pasado sábado ante Osasuna, que no pudo terminarlo y se retiró de El Sadar con una visible cojera. De esta manera, el argentino sufre un leve esguince que podría dejarle sin participar en el encuentro frente el Villarreal del próximo seis de abril en Montilivi. Por ello, el jugador cedido por el Manchester City se suma a una lista de bajas que tiene Míchel actualmente: Ter Stegen, Juan Carlos, Portu, Van de Beek, Stuani, Bryan Gil.

Primer varapalo para Echeverri desde su llegada al Girona

Claudio Echeverri llegó al Girona en el mercado de fichajes de enero. Desde entonces, el argentino ha jugado todos los partidos con el conjunto de Míchel, siendo titular tan solo en el empate frente al Levante en el Ciutat de Valencia, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. En este sentido, el futbolista de 20 años ha logrado un gol y una asistencia, ambos datos registrados en el partido contra el Athletic Club, dónde el equipo catalán consiguió una contundente victoria por 3-0 ante los de Ernesto Valverde. Por ello, el jugador cedido por el Manchester City está siendo importante, con nueve citas por delante en las que se decidirá dónde acaba el equipo en la clasificación del campeonato doméstico, ya que actualmente son decimoterceros con 34 puntos, a seis del descenso. No obstante, ha recibido un varapalo a las puertas del primer parón de selecciones, ya que ha sufrido una lesión leve en tobillo, tal y como ha informado el Diario Sport.

Por ello, Claudio Echeverri apunta a ser una de las bajas en el Girona para recibir al Villarreal el lunes seis de abril, en el regreso del parón de selecciones. Además, se suma a las ausencias que tuvo Míchel para el duelo ante Osasuna del pasado sábado, como son Ter Stegen, Juan Carlos, Portu, Van de Beek, Stuani, Bryan Gil. En este sentido, el medio anteriormente citado ha explicado que los dos últimos podrían llegar para el duelo frente a los de Marcelino García Toral, clave en una nueva jornada de LaLiga EA Sports para seguir distanciándose de la zona de descenso. Además, al equipo catalán le espera un duro calendario hasta final de temporada, con varios equipos de la parte alta de la tabla del campeonato doméstico.

Míchel espera poder recuperar a Echeverri para las nueve 'finales'

En este sentido, el Girona se enfrentará al Villarreal en la vuelta del parón de selecciones. Tras ello, los de Míchel visitarán al Real Madrid en el Bernabéu, en plena disputa por el liderato de LaLiga. Además, el conjunto catalán tendrá también encuentros complicados como el del Real Betis o Real Sociedad en Montilivi, el del Valencia en Mestalla o el del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Restarían el choque ante el Mallorca, Rayo Vallecano y Elche, con el que cerrarán la temporada en el campeonato doméstico, siendo además esta jornada número 38 ante su afición. Para ello, el técnico espera recuperar a Echeverri lo antes posible, un efectivo más que ayude al equipo a llegar lo más lejo en la clasificación.