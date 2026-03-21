Lisci, entrenador de Osasuna, sorprende señalando al artífice de la victoria ante el Girona

El preparador del conjunto navarro superó a su compañero de pupitre en el terreno de juego y le devolvió la lección que recibió en Montilivi, donde fueron los catalanes los que se impusieron por la mínima con un gol de Vanat

Alessio Lisci retocó su cuadro inicial ante el Girona dando entrada a Iker Muñoz, en detrimento de Torró. Y también recuperó su plaza en el once Rubén García tras cumplir partido de sanción. Pero donde más acertado estuvo el técnico italiano fue en su primer cambio.

El técnico de Osasuna, viendo que a su equipo le estaba faltando definición y serenidad en los metros finales, dio entrada a Kike Barja por Aimar Oroz en el 68'. Y en menos de quince minutos, surtió efecto. Una jugada espectacular de Víctor Muñoz por el carril central fue sellada con un centro magistral del propio Kike Barja y finiquitada por Budimir para poner el 1-0 en el luminoso y, a la postre, certificar el triunfo navarro.

Y si su compañero de pupitre Míchel le ganó la partida en Montilivi (1-0), Alessio Lisci le demostró que aprendió muy bien la lección y le dio una clase magistral al madrileño de cómo borrar a un equipo sobre el terreno de juego.

Ya en la rueda de prensa, el entrenador de Osasuna señaló que su próximo objetivo es "llegar cuando antes a los 40 puntos”, tras alcanzar los 37 con la victoria ante el Girona. "Vamos siempre a lo mismo. Hemos hecho una muy buena primera parte, hemos acabado bien el partido y supone mucho”, analizó el italiano lo visto sobre El Sadar.

"Veníamos de tres partidos malos, sobre todo el último. Hemos sido compactos y contundentes”, explicó el italiano. Y no dudó a la hora de destacar a un jugador por encima del resto. Y para él no fue determinante ni Budimir ni Víctor Muñoz: "Cuando entra Kike Barja es un revulsivo tremendo, van a pasar cosas por su banda y está en un momento muy dulce”. reconoció sobre su capitán.

Por último, subrayó el camino que les toca hacer ahora: "Hacerse fuertes aquí es la clave, la afición es increíble, no me voy a cansar de decirlo”.

Budimir marca el camino tras su decimotercera diana en LaLiga EA Sports

Volvió Osasuna a sonreír en El Sadar. No lo hacía desde que los rojillos vencieron al Real Madrid con un gol 'in extremis' de Raúl García. Pero, esta vez, el triunfo navarro llevó la firma de su felino más insaciable, de su hombre gol: Ante Budimir. Un cabezazo marca de la casa que puso patas arriba el estadio después de ochenta minutos de auténtico asedio sobre el marco de un Girona que no encajó una goleada gracias a la actuación de su guardameta Gazzaniga.

Su decimotercera diana en LaLiga EA Sports sirvió para que el equipo de Alessio Lisci se reencontrara con la victoria tres semanas después. Y al finalizar el encuentro, el delantero croata quiso repartir el mérito de su último tanto: "El gol ha sido muy importante y de mucho nivel. La jugada de Víctor, que se la lleva 30 metros ha sido impresionante. Luego, se la ha pasado a Kike Barja que tiene ese desborde y ha puesto ese centro. Y bueno me alegro mucho porque ha valido tres puntos".

Exultante por ese tanto y por amarrar ese botín ante un rival directo por el sueño europeo y muy ambicioso con lo que resta de temporada. Así finalizó su intervención mediática ante los micrófonos de Movistar+ el jugador balcánico: "Es un punto de inflexión importante para tener opciones hasta final de temporada para pelear por Europa. Me gusta mucho esta reacción. El trabajo de Osasuna es salvarnos del descenso y en marzo/abril luchar para pelear por Europa. Todos tenemos que tener esta ambición".