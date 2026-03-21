Osasuna 1-0 Girona: Víctor Muñoz justifica su convocatoria con España y Budimir imparte justicia en El Sadar

El conjunto navarro fue justo vencedor tras un partido que dominó de principio a fin gracias a las embestidas de uno de los debutantes en la convocatoria de Luis de la Fuente

Osasuna y Girona se citaron en El Sadar con sensaciones bien diferentes y con un mismo sueño que alimentar, el de alcanzar la zona noble de la tabla. Para ello, sumar de tres era imprescindible y lo consiguió quien más lo buscó y lo mereció. Un triunfo con el que los navarros ponen fin a tres semanas consecutiva sin conocer la victoria y frena el crecimiento del equipo catalán en la tabla.

Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron un asedio constante de Osasuna sobre el Girona. El equipo de Míchel prácticamente ni salió de su campo fruto de la presión asfixiante del equipo navarro. Víctor Muñoz, extramotivado por su convocatoria con la selección española, le dio la razón a Luis de la Fuente en el primer acto siendo un auténtico puñal tanto por la banda derecha como por la izquierda.

Sin embargo, una vez más apareció Gazzaniga para convertirse en héroe del conjunto catalán. El meta argentino salvó hasta tres ocasiones claras de Osasuna para mantener el cero a cero al paso por los vestuarios.

Tras el descanso, el Girona corrigió ciertos aspectos de su juego y comenzó a intimidar levemente a Osasuna, si bien siguió sin disparar a puerta. Pero las ocasiones más claras siguieron llevando la firma de Víctor Muñoz y siempre encontrarían la misma respuesta: Gazzaniga.

Míchel movió fichas desde su banquillo, pero quien acertó más fue Lisci. Dio entrada a Kike Barja y un centro de este fue rematado por Budimir con un cabezazo marca de la casa para poner el 1-0 en el minuto 80. Eso sí, la jugada llega tras una contra mortal encabezada por el diablo más veloz de LaLiga, Víctor Muñoz, quien ha justificado más que de sobra en este encuentro que su convocatoria con España es más que merecida.

El Girona lo intentó hasta en los seis minutos de añadido, pero todos los esfuerzos del equipo de Míchel fueron en vano ante un Osasuna que fue muy superior durante todo el partido y justo vencedor de un partido de guante limpio y exento de polémicas arbitrales.

Ficha técnica:

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz (Osambela 82'); Rubén García (Bretones 82'), Aimar Oroz (Kike Barja 68'), Víctor Muñoz; Budimir (Raúl García 82').

Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez (Álex Moreno 74'), Blind, Vitor Reis, Hugo Rincón; Witsel, Fran Beltrán (Abel Ruiz 86'); Joel Roca (Echeverri 60'), Ounahi, Tsygankov (Lemar 85'); Vanat (Iván Martín 74').

Goles: 1-0 (80') Budimir.

Árbitro: Guzmán Mansilla (Andaluz). Amonestó a los locales Javi Galán y Moncayola; y al visitante Tsygankov.

Incidencias: 23.000 espectadores en El Sadar.