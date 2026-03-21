Osasuna - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 29 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El Sadar disfrutará de un Osasuna - Girona con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Míchel buscan seguir con su dinámica ascendente en este 2026; para ello tendrán que asaltar uno de los feudos más complejos de la primera división

Osasuna y Girona se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 29 de LaLiga que se disputará en El Sadar, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, sábado 21 de marzo.

Una cita que es importante para los dos conjuntos debido a la situación en la que se encuentran. El equipo de Alessio Lisci está viviendo una temporada muy plácida, en la que se encuentra relativamente lejos de los puestos de descenso y también alejado de la zona europea de la clasificación. El equipo Navarro no atraviesa su mejor racha en este 2026 y viene tras tres partidos consecutivos sin perder.

Osasuna suele ser un equipo bastante fuerte en El Sadar; en esta temporada tan solo ha perdido dos partidos en toda la temporada. Osasuna y El Sadar van a una en cada partido que se disputa en Pamplona para crear una simbiosis inexpugnable para la gran mayoría de equipos que pisan suelo navarro.

Al ritmo que marque Ohunai

El Girona viene en buena dinámica en esta segunda vuelta, en la que está haciendo grandes actuaciones y números. Casualmente, o no, el buen nivel del equipo catalán ha regresado cuando Ounahi ha vuelto al equipo de Míchel tras superar algunas lesiones y haber disputado la Copa África con Marruecos.

Tras la contundente victoria en Montilivi ante el Athletic Club, los de Míchel buscan su segunda victoria consecutiva que los aleje definitivamente de los puestos de descenso y que incluso los acerque a la octava plaza que podría llevarlos a Europa el próximo curso si se dan los condicionantes. Para ello tendrá que llevarse los tres puntos del Sadar, algo que no pasa desde hace tres años.

Osasuna - Girona: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta a Osasuna ante el Girona, correspondiente al partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputará en El Sadar hoy sábado 20 de marzo de 2026, a partir de las 18:30 horas. Se espera una temperatura agradable cercana a los 11º y una tarde soleada con escasas nubes en el cielo de Pamplona.

Osasuna - Girona: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Osasuna No Iniciado - Girona

Osasuna - Girona: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de El Sadar. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.