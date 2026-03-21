Budimir suma, sigue y deja claro cuál debe ser el objetivo de Osasuna

El delantero balcánico le dio los tres puntos al conjunto navarro con un nuevo cabezazo marca de la casa tras un centro magistral de Kike Barja

El hombre gol de Osasuna no falló en su cita con él ante el Girona.IMAGO

Volvió Osasuna a sonreír en El Sadar. No lo hacía desde que los rojillos vencieron al Real Madrid con un gol 'in extremis' de Raúl García. Pero, esta vez, el triunfo navarro llevó la firma de su felino más insaciable, de su hombre gol: Ante Budimir. Un cabezazo marca de la casa que puso patas arriba el estadio después de ochenta minutos de auténtico asedio sobre el marco de un Girona que no encajó una goleada gracias a la actuación de su guardameta Gazzaniga.

Su decimotercera diana en LaLiga EA Sports sirvió para que el equipo de Alessio Lisci se reencontrara con la victoria tres semanas después. Y al finalizar el encuentro, el delantero croata quiso repartir el mérito de su último tanto: "El gol ha sido muy importante y de mucho nivel. La jugada de Víctor, que se la lleva 30 metros ha sido impresionante. Luego, se la ha pasado a Kike Barja que tiene ese desborde y ha puesto ese centro. Y bueno me alegro mucho porque ha valido tres puntos".

Exultante por ese tanto y por amarrar ese botín ante un rival directo por el sueño europeo y muy ambicioso con lo que resta de temporada. Así finalizó su intervención mediática ante los micrófonos de Movistar+ el jugador balcánico: "Es un punto de inflexión importante para tener opciones hasta final de temporada para pelear por Europa. Me gusta mucho esta reacción. El trabajo de Osasuna es salvarnos del descenso y en marzo/abril luchar para pelear por Europa. Todos tenemos que tener esta ambición".

Fran Beltrán, jugador del Girona, reconoce la superioridad de Osasuna

No le salió bien el planteamiento a Míchel en El Sadar. Al técnico madrileño le costó contrarrestar el juego de Osasuna tanto en la primera parte como en la segunda. En el primer acto, Gazzaniga mantuvo al equipo vivo y, en el segundo acto, hasta el minuto 80. A decir verdad, lo tuvo vivo hasta el minuto 96', porque en el 93' sacó una pierna milagrosa en una mano a mano ante Raúl García que permitió a lo catalanes luchar por el empate hasta el último suspiro del partido.

Pero, al final, la derrota fue inevitable y justa. Reconocida así hasta por los propios jugadores gerundenses. El primero en pasar por los micrófonos de Movistar+ fue Fran Beltrán: "No hemos generado el suficiente peligro. Ellos han jugado muy bien. No hemos estado cómodos, sobre todo en la primera parte".

En este sentido y de cara a la recta final del campeonato, el jugador rojiblanco cree que todavía queda mucho y es momento de recargar las pilas: "Tenemos que seguir trabajando. El parón nos va a venir bien para limpiar la cabeza".