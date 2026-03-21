Osasuna - Girona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Navarros y catalanes sueñan todavía con alcanzar zona europea este año y para ello necesitan sumar los tres puntos que se pondrán en juego en El Sadar

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí preparados para vivir este apasionante Osasuna-Girona. Un duelo que se disputará en el siempre coqueto estadio de El Sadar, donde los navarros esperan poner fin a una racha de tres semanas sin ganar y los catalanes continuar con su racha victoriosa que comenzaron la semana pasada ante el Athletic (3-0).

Un partido en el que se miden dos equipos valientes, con propuestas de juego muy diferentes y que desean seguir alimentando el sueño europeo entre sus aficionados. Y para ello sólo vale ganar hoy.

"Osasuna es un equipo muy agresivo en su casa, es un equipazo que juega muy bien hacia adelante porque tiene verticalidad y mucha velocidad por fuera. Y un jugador diferencial en el área".

"Llevamos un año y medio muy duro. Estoy muy orgulloso porque estos jugadores han dado la vuelta a una situación muy difícil. Necesitamos llegar a esa cifra para estar tranquilos y seguros de que hemos conseguido el objetivo que nos pidió el club a principio de temporada. Después disfrutaremos de otras cosas, pero hemos sufrido mucho y tenemos que llegar a los 42 puntos".

Míchel, técnico del Girona, hablaba así de las aspiraciones gerundenses y de su rival:

"El Girona es un equipo que, vaya donde vaya, intenta ir a hacer su partido con mucha personalidad. Tiene uno de los mejores entrenadores que hay en la categoría. Lo vimos en la ida, que hicimos un muy buen partido y perdimos. Por ello deberemos hacer un partido mejor para ganarles".

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, compartía sus reflexiones sobre este partido con los medios de la siguiente manera:

Osasuna y Girona, undécimo y duodécimo clasificados de LaLiga con 34 puntos, a tres de la octava posición, se enfrentarán este sábado (18.30 horas) en El Sadar en un duelo por mantenerse en la zona tranquila y tratar de soñar con Europa.

Los navarros llegan en un momento delicado al acumular tres jornadas consecutivas sin ganar, una racha que ha frenado en seco la buena dinámica que había generado semanas atrás y que le obliga a reaccionar para no descolgarse de la pelea por los puestos europeos.

La victoria por 2-1 ante el Real Madrid en El Sadar había disparado la ilusión, reforzando la idea de que el equipo podía aspirar a cotas mayores. Sin embargo, desde aquel triunfo los resultados no han acompañado: dos derrotas -ante Valencia y Real Sociedad- y un empate frente al Mallorca, este último rescatado de manera agónica en el tiempo añadido, han reducido el impulso generado.

La vuelta de Rubén García se presenta como una noticia especialmente positiva. El extremo valenciano, que se perdió el último encuentro por acumulación de amarillas, ha sido una de las piezas más importantes del equipo esta temporada. Todo apunta a que volverá directamente al once titular, formando junto a Víctor Muñoz y Ante Budimir una línea de ataque que combina movilidad, trabajo y presencia en el área.

El Girona, por su parte, puso fin a una decepcionante racha de tres partidos sin ganar con una goleada contra el Athletic Club en Montilivi (3-0) que fue un paso de gigante hacia la salvación y que permite seguir vivo en la pelea por Europa.

El centrocampista marroquí Azzedine Ounahi hizo un partido de matrícula de honor en su primera titularidad desde el mes de diciembre, por la Copa África y una lesión, y capitaneó una gran actuación colectiva junto al portero argentino Paulo Gazzaniga y el defensa neerlandés Daley Blind, claves.

El defensa brasileño Vitor Reis, insustituible para Míchel, debería recuperar su puesto en el eje de la zaga en detrimento de Alejandro Francés tras cumplir sanción y el once presenta dos incógnitas.

Hugo Rincón, autor del primer gol contra el Athletic, o Alex Moreno, ya del todo recuperado, se disputarán un puesto en defensa y Joel Roca o Claudio Echeverri harán lo propio en el extremo izquierdo. El atacante argentino cedido por el Manchester City se estrenó como goleador en el último partido.

El técnico madrileño recupera a Thomas Lemar. Son baja Bryan Gil y Cristhian Stuani, que deberían regresar después del parón, y los cuatro lesionados de larga duración: Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen