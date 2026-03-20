Míchel evita hablar de su renovación con el Girona: "Mi preocupación es llegar a los 42 puntos"

El Girona visita El Sadar en un duelo exigente ante Osasuna en LaLiga. El entrendor rojiblanco, Míchel Sánchez, habló en la previa del encuentro para poner el foco en sellar cuanto antes la salvación, en un contexto marcado por las bajas y la exigencia competitiva

El Girona afronta una nueva prueba de exigencia en su visita a El Sadar, uno de los escenarios más complejos de la categoría. En la previa, Míchel Sánchez dejó claro cuál es la prioridad absoluta del equipo en este tramo de la temporada: asegurar la permanencia cuanto antes y evitar cualquier distracción externa.

El técnico madrileño insiste en mantener el foco en el objetivo inmediato. “Mi preocupación es llegar a los 42 puntos”, afirmó con rotundidad, dejando en segundo plano cualquier debate sobre su futuro o posibles aspiraciones mayores.

Las bajas siguen condicionando al equipo

El Girona llegará al encuentro con varias ausencias importantes que siguen marcando la planificación del cuerpo técnico. Míchel confirmó que el equipo continúa arrastrando problemas físicos en jugadores clave. “Seguimos con bajas, sobre todo Stuani y Bryan Gil, que están mucho mejor. Espero que después del parón estén al 100%”, explicó, mostrando cierto optimismo de cara a las próximas semanas.

Además, el técnico también confirmó las ausencias de Juan Carlos, Portu y Van de Beek, aunque celebró algunas noticias positivas dentro del contexto. “Recuperamos a Vitor Reis después de la sanción y Lemar está preparado para mañana”, señaló.

El objetivo, claro y sin distracciones

Más allá de nombres propios, el mensaje de Míchel gira en torno a una idea central: no desviarse del objetivo marcado desde el inicio de la temporada. “Cuando lleguemos a los 42 puntos hablaremos de todo lo que queráis”, insistió, dejando claro que ni renovaciones ni aspiraciones europeas entran ahora en la ecuación.

El técnico subrayó que todo el club comparte esa visión. “El equipo, el entrenador y el director deportivo estamos focalizados en lo mismo: llegar a esa cifra que nos dé tranquilidad”, añadió.

Un rival exigente en uno de los campos más duros

Sobre el partido, Míchel anticipa un escenario complicado ante un Osasuna que considera uno de los equipos más competitivos en su estadio. “Es un equipazo en casa, muy agresivo y con mucha verticalidad”, analizó, destacando especialmente el peligro ofensivo del conjunto navarro.

El técnico puso el foco en Ante Budimir como referencia clave. “Es un jugador diferencial en el área, para mí está entre los mejores de LaLiga en ese aspecto”, afirmó, comparándolo incluso con Stuani por su impacto en el juego.

Claves para competir en El Sadar

Para contrarrestar las virtudes del rival, Míchel tiene claro el plan: dominar el juego y alejar el balón de su propia área. “Tenemos que ser capaces de finalizar jugadas y jugar más en campo rival”, explicó, consciente de que reducir los centros laterales será clave para minimizar el peligro de Osasuna.

El entrenador también incidió en la importancia de la presión. “Lo más importante es que no puedan centrar con facilidad”, señaló, subrayando uno de los puntos críticos del partido.

Un duelo de trayectorias similares

Girona y Osasuna llegan al encuentro con números parecidos, lo que anticipa un partido igualado y de alta exigencia. “Tenemos los mismos puntos y una trayectoria similar”, recordó Míchel, que espera un duelo muy competitivo y sin concesiones.

Aun así, ve este tipo de partidos como una oportunidad para crecer. “Es un partido para demostrar que somos un muy buen equipo y que podemos competir ante cualquier estilo”, aseguró.

El valor del grupo, la gran fortaleza

Más allá de lo táctico, Míchel quiso destacar el compromiso del vestuario como uno de los pilares del equipo en los momentos difíciles. “Tenemos una cultura deportiva increíble”, afirmó, poniendo como ejemplo la actitud de jugadores como Stuani.

El técnico también valoró el papel de futbolistas lesionados, como David López. “David es clave para mí aunque no esté jugando. Hace mejor al equipo cada día”, explicó, evidenciando la importancia del grupo por encima de lo individual.

Orgullo tras un camino complicado

Míchel no escondió el sufrimiento vivido por el equipo en los últimos meses, pero también quiso poner en valor la reacción del grupo. “Estoy muy orgulloso porque han dado la vuelta a una situación muy complicada”, señaló, recordando el esfuerzo colectivo para salir adelante.

Con ese contexto, el objetivo es claro: alcanzar cuanto antes la cifra que asegure la tranquilidad y permita mirar más allá. El Girona se examina en El Sadar, pero su entrenador lo tiene claro: todo pasa por llegar a esos 42 puntos que marcan el camino, para después poder hablar de su futuro en el club.