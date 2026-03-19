Míchel no descarta entrenar al Manchester City mientras pausa su renovación con el Girona

El técnico del Girona FC, Míchel Sánchez, ha reconocido en una entrevista su ambición de dirigir a un gran club europeo como el Manchester City, mientras mantiene el foco en la permanencia con el conjunto catalán, además de abordar otras cuestiones como el banquillo del Real Madrid. Mientras, su futuro, con contrato hasta junio, sigue abierto en plena recta final de temporada

Míchel Sánchez ha dado un paso al frente en cuanto a sus aspiraciones profesionales. El actual entrenador del Girona, pieza fundamental en el crecimiento del club en los últimos años, no ha escondido su ambición y ha dejado claro que se siente preparado para asumir retos de mayor exigencia en el fútbol europeo.

El técnico madrileño ha sido directo al valorar su capacidad para dirigir a equipos de primer nivel. “Yo sí me veo preparado, me veo preparado para entrenar en cualquier equipo”, aseguró en declaraciones recogidas en el pódcast La Otra Grada, donde también matizó que la decisión final siempre depende de los clubes. “No sé si ellos lo ven. Evidentemente no es lo mismo, pero tengo la habilidad de adaptarme y quiero vivirlo”, añadió, dejando entrever su deseo de dar el salto a la élite.

Un crecimiento que le avala en el Girona

El contexto en el que se producen estas declaraciones refuerza el peso de sus palabras. Míchel es, a día de hoy, el entrenador más influyente en la historia reciente del Girona, tras haber liderado el ascenso a Primera división y consolidar al equipo en la élite del fútbol español con un estilo reconocible y competitivo.

Su trabajo ha sido clave para que el club no solo compita en LaLiga, sino que también haya alcanzado objetivos históricos en temporadas recientes, como la clasificación a Champions League, lo que ha provocado que su figura gane reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Este crecimiento ha despertado el interés de otros clubes y ha situado su nombre en escenarios de mayor exigencia.

El Manchester City, un escenario posible

La posibilidad de dar el salto a un club como el Manchester City no es casual. La reciente eliminación del conjunto inglés en la Champions League ha reabierto el debate sobre el futuro de Pep Guardiola, cuyo ciclo en el banquillo podría estar acercándose a su final tras una larga etapa.

En ese contexto, el nombre de Míchel aparece como una opción dentro del ecosistema del Grupo City, al que pertenece el Girona, lo que facilitaría una transición natural dentro de la estructura del grupo. El propio técnico ha reconocido sentirse preparado para afrontar un reto de ese calibre, lo que refuerza la posibilidad de que su nombre gane peso en ese tipo de escenarios: “Me veo preparado para entrenar al Manchester City, pero no sé si ellos lo ven”.

Un futuro abierto a corto plazo

A pesar de todo, el futuro de Míchel sigue sin resolverse. Su contrato con el Girona finaliza el próximo 30 de junio y, aunque el club ha mostrado en reiteradas ocasiones su intención de renovarle, la decisión final aún no está tomada.

Desde la dirección deportiva, con Quique Cárcel al frente, se ha insistido en que el técnico es la persona ideal para seguir liderando el proyecto. Sin embargo, el propio Míchel ha evitado entrar en negociaciones en este momento, priorizando el rendimiento del equipo en el tramo final de la temporada.

La permanencia, el objetivo inmediato

El entrenador mantiene un discurso coherente con la situación deportiva del equipo. El Girona afronta una fase decisiva en la lucha por la permanencia, y Míchel ha dejado claro que toda su atención está centrada en ese objetivo.

El técnico considera que cualquier decisión sobre su futuro debe posponerse hasta que finalice la temporada, evitando así distracciones que puedan afectar al rendimiento del equipo en un momento clave. Esta postura refleja su compromiso con el club y con la plantilla en un contexto de máxima exigencia competitiva.

Su modelo de gestión, una de sus fortalezas

Más allá de los resultados, Míchel ha construido su proyecto sobre una base clara de gestión de grupo. En sus declaraciones, también explicó cómo entiende la convivencia dentro del vestuario y el trabajo diario con los jugadores.

“Cuando llego aquí todas las temporadas les digo a los jugadores: vamos a vivir este año juntos”, señaló, destacando la importancia del compromiso colectivo. Además, subrayó su enfoque en la gestión humana. “No tengo una varita mágica para hablar con cualquier tipo de ego. Voy a ir desde lo humano para la cultura deportiva, para jugar bien y para obtener resultados”, explicó, dejando claro que su método va más allá de lo táctico.

Preparado también fuera de España

Otro de los aspectos que había generado dudas sobre su salto al extranjero era el idioma, pero el propio técnico ha confirmado que está trabajando en ello. En el mismo pódcast, bromeó con su nivel de inglés y aseguró que está preparado para comunicarse en un entorno internacional, lo que elimina una de las barreras habituales para entrenadores españoles en ligas extranjeras.

Este detalle refuerza su candidatura para asumir retos fuera de España, especialmente en competiciones como la Premier League, donde la comunicación es un factor clave en la gestión del vestuario.

Su visión sobre el banquillo del Real Madrid

Durante la entrevista, Míchel también tuvo palabras para otro de los grandes focos del fútbol español: el banquillo del Real Madrid. El técnico defendió la figura de Raúl González como candidato a dirigir al conjunto blanco en el futuro.

“Creo que Raúl merecía una oportunidad, pero la puede tener todavía. Es un entrenador súper capacitado para liderar un grupo como el Real Madrid”, afirmó, destacando su conocimiento del club y su carácter competitivo. Estas declaraciones reflejan su visión sobre la importancia de la identidad y los valores en la gestión de equipos de máximo nivel.

Un técnico preparado para dar el siguiente paso

El mensaje que deja Míchel es claro. Se siente preparado, tiene ambición y considera que ha completado una etapa de crecimiento que le permite aspirar a retos mayores. Su trayectoria en el Girona, su evolución como gestor de grupo y su adaptación a contextos exigentes refuerzan su candidatura para dar el salto.

El desenlace dependerá de varios factores, desde el rendimiento del equipo hasta las oportunidades que surjan en el mercado de entrenadores. Pero lo que ya es evidente es que Míchel ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada.

Y ahora, con el final de temporada en el horizonte, su futuro se presenta como uno de los grandes focos del próximo mercado.