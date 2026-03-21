Alineaciones CA Osasuna - Girona FC: posibles onces del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El CA Osasuna y el Girona FC se enfrentan este sábado 21 de marzo en El Sadar, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Un duelo directo en la zona media de la clasificación que puede resultar determinante en la pelea por acercarse a los puestos europeos

El conjunto rojillo llega en una dinámica irregular, acumulando varias jornadas sin conocer la victoria, lo que le ha frenado en su progresión en la tabla. Por su parte, el Girona afronta el choque con mejores sensaciones tras su último triunfo, que le ha permitido ganar confianza y mantenerse en la lucha por objetivos más ambiciosos en este tramo final del campeonato.

Osasuna quiere reaccionar ante su afición

El equipo dirigido por Alessio Lisci afronta el encuentro con la necesidad de volver a sumar de tres tras varias semanas sin lograrlo. El Sadar volverá a ser clave para un conjunto que necesita recuperar sensaciones y hacerse fuerte en casa.

En el apartado de bajas, Iker Benito sigue fuera por lesión de larga duración, siendo la única ausencia confirmada para el encuentro. En cuanto a las dudas, Raúl Moro ha trabajado al margen durante la semana, aunque se espera que pueda estar disponible para el encuentro.

De esta manera, Osasuna podría formar de inicio con Sergio Herrera en portería. En defensa, una línea de cuatro con Rosier, Catena, Boyomo y Javi Galán. En el centro del campo, Moncayola e Iker Muñoz llevarían la manija del equipo, con Rubén García, Aimar Oroz y Víctor Muñoz en posiciones más ofensivas. En punta, Budimir sería la referencia.

El Girona busca dar continuidad

Por su parte, el Girona llega al partido con la moral reforzada tras su última victoria, en la que mostró una gran capacidad ofensiva. El conjunto de Míchel quiere aprovechar el momento para seguir escalando posiciones y consolidarse en la zona media-alta.

El equipo catalán presenta un parte de bajas considerable. Jugadores como Ter Stegen, Van de Beek, Portu, Artero o Bryan Gil no estarán disponibles por lesión, mientras que otros futbolistas como Stuani o Lemar han sido duda durante la semana tras trabajar al margen. La presencia de ambos está en el aire por el momento.

Con este contexto, el Girona podría apostar por un once competitivo, con Gazzaniga en portería. En defensa, Arnau Martínez, Blind, Vitor Reis y Hugo Rincón formarían la zaga. En el centro del campo, Witsel y Fran Beltrán se encargarían de la contención, con Tsygankov, Ounahi y Roca en posiciones ofensivas. En ataque, Vanat sería la referencia.

Posibles onces de CA Osasuna y Girona FC

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Budimir.

Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez, Blind, Vitor Reis, Hugo Rincón; Witsel, Fran Beltrán; Joel Roca, Ounahi, Tsygankov; Vanat.