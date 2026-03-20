Lisci, entrenador de Osasuna: "La llamada de Víctor Muñoz por Luis de la Fuente es un premio para el equipo"

El técnico italiano se ha mostrado muy feliz por la convocatoria del joven jugador rojillo para disputar los próximos amistosos con la selección española. Sobre el Girona advierte que es "uno de los mejores equipos de la categoría"

Este viernes ha sido muy especial en Osasuna. Porque no todos los días el seleccionador español llama a un jugador rojillo para su convocatoria. Y Luis de la Fuente ha premiado el gran trabajo realizado este curso por el joven Víctor Muñoz.

Y en la rueda de prensa previa al partido con el Girona, el entrenador del conjunto navarro lo ha tenido muy claro cuando le han cuestionado por dicho éxito: "Estoy muy contento por él, se lo merece por sus cualidades y sus valores. Y es un premio para el equipo, porque no existe jugador que destaque sin tener otros 10 compañeros que le ayuden a destacar". Ahora, espera y desea que Víctor sea capaz de gestionar la situación "con naturalidad" y sin que le condicione.

Así analiza Lisci al Girona

Centrado en esta jornada liguera, Lisci ha señalado que habrá "muchos momentos diferentes" y que deberán "aprovechar" los suyos ante el Girona, un rival con el que empata a 34 puntos en la clasificación. El técnico ha analizado el exigente reto que supone enfrentarse a "uno de los mejores" equipos de la categoría y ha hecho un llamamiento a recuperar la confianza y el nivel de activación tras los últimos resultados.

Profundizando en el equipo de Míchel, Lisci ha elogiado al cuadro catalán señalando que es un rival que "vaya donde vaya, intenta ir a hacer su partido con mucha personalidad".

El capítulo de altas y bajas de Osasuna ante el Girona

En cuanto a la plantilla, el entrenador ha confirmado que Enzo Boyomo está "100 % para mañana" a pesar de unas molestias en el tobillo que están "totalmente planificadas".

La situación de Raúl Moro es más incierta, ya que está "un poco más tocado" tras el partido contra la Real Sociedad, y su participación es duda. Por otro lado, Lisci ha celebrado el regreso de Rubén García, ya que "cuantas más opciones tenga, yo más a gusto estoy".

La racha del equipo rojillo

Respecto a la reciente racha del equipo, que no gana desde el partido contra el Real Madrid, Lisci lo ha enmarcado en la "normalidad" de una liga muy igualada. Sin embargo, ha sido autocrítico con la derrota ante la Real Sociedad, reafirmando que el rival les pasó "por encima a nivel físico". Ha matizado que este aspecto físico es "un mix de todos los factores", incluidas cuestiones tácticas de las que se siente "el primer culpable".

Por ello, el técnico ha incidido en la necesidad de recuperar el nivel de activación adecuado. "Hemos hablado con ellos para saber también su punto de vista", ha comentado. Lisci ha concluido con una clara declaración de intenciones: "Si queremos hacer cosas diferentes, tenemos que jugar con ese nivel de activación, no podemos jugar con el nivel de activación de un equipo que está clavado en la mitad de la tabla".